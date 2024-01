Fiorella Mannoia: “A Sanremo canto la forza delle donne. Ritirarmi? Non ci penso proprio” Fiorella Mannoia si prepara al prossimo Festival di Sanremo con Mariposa, canzone che parla di donne e resistenza. La cantautrice racconta anche di come non abbia voglia di ritirarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fiorella Mannoia (ph Dirk Vogel)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fiorella Mannoia sarà protagonista al Festival di Sanremo con la canzone Mariposa, un brano dedicato alle donne, nato guardando assieme al marito Carlo Di Francesco la serie tv Il grido delle farfalle, dedicato alle tre sorelle dominicane Mirabal chiamate proprio Las Mariposas (Le farfalle), attiviste che si battevano contro la dittatura e per questo trucidate il 25 novembre 1960, proclamata poi Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: "Erano attiviste politiche, e furono trucidate, ammazzate e scaraventate in un dirupo, facendolo passare come un incidente automobilistico. L'opinione pubblica non ci ha creduto e costrinsero il dittatore a dimettersi. Il 25 novembre è la Giornata contro la violenza sulle donne in loro onore.

È in loro onore, quindi, che Mannoia ha intitolato così la canzone – scritta assieme a Cheope e Di Francesco – che la vedrà tornare sul palco a sette anni di distanza dalla partecipazione al festival con “Che sia benedetta”, canzone che si classificò al secondo posto, alle spalle di Occidentali's Karma di Francesco Gabbani che sarà suo ospite nella serata di venerdì, quella delle cover dove si esibiranno proprio nelle canzoni che portarono nel 2017: "L'idea è nata in loro onore ma nel resto della canzone non si nominano più se non nell'immagine della farfalla che imbraccia il fucile – ha detto Mannoia -. Per il resto, però, la canzone è un manifesto femminile e ogni frase è un'immagine, si parte dalla strega in cima al rogo, per arrivare al racconto di quello che siamo state, siamo e saremo, spero, libere, orgoglio e cantando".

Mannoia spiega che è tornata a Sanremo perché pensava di avere tra le mani una canzone importante che la rappresenta: "Se dicessi che torno su quel palco un po' più spensierata, serena, tranquilla, mentirei, ogni volta che si sale su quel palco le emozioni e le paure sono sempre le stesse". La canzone ha ritmi latini, Mannoia ha scelto di non andare con una ballad: "Chi viene ai mie concerti sa quanto mi piaccia anche ballare, muovermi e forse dal grande palco di Sanremo nessuno mi aveva mai vista così. La novità è un testo importante su una musica gioiosa, ritmica, latina" spiega ancora la cantante. Mannoia ha anche scherzato, in conferenza stampa, su un eventuale addio alla musica, legandosi alle parole di Claudio Baglioni che ha annunciato i suoi ultimi 1000 giorni prima di fare un passo indietro: "Ho gli stessi anni della Rai, ma cerco di non pensarci, non me li sento affatto, la mia testa ancora gioca, ha passioni – scherza -, ma a ritirarmi non ci penso proprio".