Festa della donna, 15 frasi di auguri da inviare l’8 marzo 2022 Per la Giornata internazionale delle donne, abbiamo selezionato 15 frasi d’auguri da dedicare l’8 marzo alle donne speciali della propria vita.

Festa delle donne 2022

L'8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, una ricorrenza che sottolinea le conquiste sociali della donna in tutto il mondo. La festa delle donne è l'occasione anche per ricordare e condannare gli abusi, le violenze e le discriminazioni. L'8 marzo è un tributo alle donne speciali della vita di tutti, che siano mogli, compagne, amiche, sorelle o figlie: ma come fare gli auguri in modo originale? Oltre al celebre rametto di mimosa, una tradizione tramandata negli anni, è possibile condividere una frase, una citazione speciale da scrivere in un biglietto d'auguri, o anche in un messaggio. Da Maria Callas a Audrey Hepburn, da Charlotte Witton ad Alda Merini, ecco le 15 frasi da inviare per la Festa della donna 2022.

15 frasi e immagini di auguri per la Festa della donna 2022

"Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l'arma più grande nelle nostre mani: siamo donne!" (Maria Callas)

"Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne" (Audrey Hepburn)

"Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile!" (Charlotte Witton)

Un universo di bellezza, di amorevole dolcezza, tutto racchiuso in cinque meravigliose lettere: donna. Buona festa delle donne!

Chi dice donna, dice danno ed è vero: danno la vita, danno la speranza, danno il coraggio, danno se stesse per amore. Auguri a tutte le donne!

"Basta con ‘sta festa della donna. Ammucchiamo queste benedette mimose e facciamo un falò. Ormai ci siamo emancipate. Siamo uguali agli uomini. Ci viene l’infarto anche a noi. Cosa vogliamo di più? La prostata forse? O la barba… visto che i baffi ce li abbiamo…" (Luciana Littizzetto)

"Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne" (Alda Merini)

"Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi Signori, davanti a una Donna!" (William Shakespeare)

"Lo stupro è un’arma di guerra, un atto di aggressione e un crimine contro l’umanità" (Angelina Jolie)

Io e te, due disastri della natura. Se chi dice donna dice danno, noi siamo due danni combinati. Praticamente una tragedia. Ma mai rinuncerei alla tua amicizia. Buona festa della donna, amica mia!

Per la festa dell’8 marzo vorrei fare gli auguri a tutte le donne del mondo, ma un augurio speciale desidero farlo a una donna unica nel mondo: te!

Questa mimosa è dedicata alle mie amiche, a quelle che conservano la capacità di "meravigliarsi" nonostante tutto e tutti, a quelle che soffrono nell'anima, a quelle che non hanno mai tempo per se stesse perché lo dedicano agli altri, a quelle che conservano nel cuore i veri valori… Auguri Donne!