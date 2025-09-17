Musica e Cultura
Fedez replica alle critiche sul testo in cui cita Sinner: “Non è un attacco a lui, si chiama ironia ed è una canzone”

Fedez replica alle critiche in merito al testo del suo ultimo brano che uscirà tra qualche giorno, in cui cita il campione Jannik Sinner. Il rapper sottolinea come non sia un attacco nei confronti del tennista: “Non lo conosco e nemmeno mi interessa”.
A cura di Ilaria Costabile
In una storia pubblicata su Instagram nella giornata di martedì 16 settembre, Fedez ha reso noti alcuni versi del nuovo brano che uscirà fra un paio di giorni, ma quanto scritto dal rapper, che ha citato il campione di tennis Jannik Sinner, ha suscitato non poche polemiche. La replica di Federico Lucia è arrivata ai microfoni de La Zanzara, ospite di Giuseppe Cruciani, dove ha spiegato il significato delle sue parole, sottolineando come non abbia nulla contro l'atleta altoatesino e che si tratti semplicemente di "ironia".

Il rapper spiega che, in quanto tale, il suo compito è quello di "analizzare l'attualità e quello che la circonda", sottolineando di non aver minimamente offeso Sinner e di averlo nominato dopo una serie di considerazioni sui fatti più rilevanti delle ultime settimane, come il video intimo di Stefano De Martino, la morte di Charlie Kirk, il discorso del Papa, chiudendo la strofa con "l’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner, purosanque italiano con l’accento di Adolf Hitler". E, qui, ha spiegato:

Ma non è mica una critica a Jannik Sinner, al massimo è una critica e una riflessione sul fanatismo degli italiani. Non ho mica paragonato o accostato Sinner a Hitler. Si chiama ironia ed è una canzone, non è assolutamente un attacco a Sinner, anche perché io non lo conosco e nemmeno mi interessa. Non mi interessa conoscerlo, nel senso che non lo seguo e non seguo il tennis.

Sul campione di tennis, però, non sono mancati ulteriori commenti, incentivati dalle domande di Cruciani e Parenzo, in merito ai guadagni di entrambi. Fedez non esita a paragonare la sua ricchezza con quella di Sinner: "Chi è più ricco tra me e Sinner? Molto più lui di me! Poi essendo monegasco paga anche molte meno tasse di me e questo è sicuro. Se potessi lo farei anche io". Il rapper, poi, sottolinea come essendo altoatesino e vivendo principalmente a Monoca, al tennista non interessi particolarmente come si evolvono le cose in Italia: "Non penso che voglia criticare o dire la sua su come va il nostro paese". 

