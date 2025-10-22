Fedez: “Non credevo che il bacio con Rosa Chemical turbasse Chiara. Con Battito vaffa a tumore, pandoro e divorzio”

Fedez torna con il libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, un’autobiografia tra depressione, crisi, amore e rinascita. Dal bacio con Rosa Chemical a Sanremo 2023 alla nuova libertà di Sanremo 2025 con Battito e Bella stronza, qui il racconto.

Fedez e Rosa Chemical, Sanremo 2023

Nelle scorse ore, Fedez ha pubblicato il suo terzo libro dal titolo L'acqua e più profonda di come sembra da sopra, edito da Mondadori. Si tratta di un'opera autobiografica del cantante, in cui si analizzano diversi aspetti della sua vita, dal tumore al rapporto con Chiara Ferragni, l'adolescenza a Rozzano e l'abuso di psicofarmaci, fino ad arrivare a due momenti salienti di caduta e rinascita che si intrecciano in due momenti pop della cultura italiana, ma non solo. Stiamo parlando della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, che compare anche come prologo dell'opera, ma anche della sua ultima comparsa nel Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti. In quell'occasione si era esibito con Battito e Bella stronza nella serata cover con l'autore del brano Marco Masini.

Sanremo 2023, la presenza di Chiara Ferragni da conduttrice e Muschio Selvaggio con Luis Sal

Proprio l'apparizione al Festival di Sanremo 2023 sembra uno dei nodi centrali nella narrazione di Fedez, che racconta come l'ossessione per quel palco lo divorasse, soprattutto a causa della sua rinuncia a partecipare da concorrente. Infatti, all'apice della notorietà della coppia, Ferragni viene invitata a condurre con Amadeus il Festival di Sanremo, mentre Fedez inizia la terapia con gli psicofarmaci che influenzerà anche il vissuto di quell'edizione sanremese. Lui, al contrario di ciò che accadde con la partecipazione di Francesco Renga nel 2005, quando vinse con Angelo la kermesse, con la presenza da ospite fissa di Ambra Angiolini, decide di non concorrere. Una scelta che peserà sulla salute mentale di Fedez, che arriverà a Sanremo 2023 con Luis Sal e il loro podcast Muschio Selvaggio: Fedez salirà anche sul palco, da ospite della Costa Crociere, con un freestyle sulla produzione di Salmo, con cui aveva fatto pace solo un anno prima.

Il freestyle sulla Costa Crociera e il bacio con Rosa Chemical sulle note di Made in Italy

Com'è necessario ricordare, Fedez attaccò il ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, sull’interruzione di gravidanza, il Codacons, ma soprattutto Maddalena Morgante di Fratelli d’Italia, che aveva accusato Rosa Chemical di portare all’Ariston la rivoluzione gender fluid. Proprio Rosa Chemical sarà uno dei principali motori social di quel Festival con Made in Italy, soprattutto con il bacio, concordato come svela Fedez nel libro, proprio con il rapper di Rozzano. La reazione di Chiara, come riportata anche in alcune immagini trasmesse dalla serie tv Prime The Ferragnez, stranisce lo stesso Fedez che racconta: "Lui era in gara con il brano Made in Italy, durante l’esibizione mi ha raggiunto, abbiamo mimato un rapporto sessuale e poi, dopo avermi portato sul palco, mi ha baciato sulle labbra. Com’è noto, si è scatenato il finimondo. Onestamente, non avevo pensato che la cosa potesse turbare Chiara. Ero lì, tra l’altro in mezzo a tutti i parenti di mia moglie, e nessuno sembrava essersi fatto troppe paranoie, in quel momento".

La liberazione a Sanremo 2025 con Battito e la svolta con Angelica

Poi la crisi e la necessità di rinascere, due anni dopo, al Festival di Sanremo 2025. Tutto ciò che accade intorno a Fedez, dalla comparsa della figura di Angelica Montini alla separazione con Chiara Ferragni, oltre alla malattia e l'abuso di psicofarmaci, sembra venir annullato dalla prima esibizione con Battito. Un concentrato di emozioni, che Fedez descrive così: "Quando ho riaperto gli occhi dopo la prima esibizione di Battito è stato come se mi fossi scrollato di dosso gli ultimi due anni, il tumore, il divorzio, il pandoro, Iovino, la depressione, vaffanculo".

Ciò che sembra mancare è l'affermazione della vittoria, che sembra pesare su Fedez, ma svela anche che il tentativo con Bella Stronza, dedicata ad Angelica, non ha proprio funzionato: "Per questo credo che io a Sanremo ho vinto. Mi sarebbe piaciuto vincere davvero, ovvio. Mi sarebbe piaciuto essere nei primi tre, anche solo per fare la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, perché mi gasa quella roba lì. Ma ho vinto perché le aspettative verso me stesso erano talmente basse che mai avrei pensato di raggiungere quel senso profondo di redenzione al di là della vittoria effettiva o meno. Ah, e comunque Angelica con Bella stronza non l’ho riconquistata".