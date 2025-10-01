Fabri Fibra: “Feci collassare Gianna Nannini con una canna, così nacque In Italia”

Gianna Nannini e Fabri Fibra

In un'intervista a Tintoria, Fabri Fibra ha raccontato di quando fece fumare una canna a Gianna Nannini prima che l'artista senese si mettesse al microfono per cantare il ritornello di In Italia, canzone che sarebbe diventata una vera e propria hit. Ospite di Tintoria, il Podcast condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, Fabri Fibra ha ripercorso un po' la sua vita artistica e si è lasciato andare anche a qualche aneddoto senza filtri e non a caso, nel raccontare la storia della nascita della sua collaborazione con Nannini, le ha pure chiesto scusa, ridendo. Il rapper, uscito qualche mese fa con l'album "Mentre Los Angeles brucia", ha ricordato di come in un'intervista gli chiesero se in mezzo a tanti artisti di cui parlava male ce ne fosse una che amava e lui rispose proprio Nannini.

Una dichiarazione che piacque alla cantautrice toscana che ricambiò i complimenti e rilanciò, dicendosi pronta a fare un pezzo con lui. A quel punto il rapper, che lesse quella dichiarazione come un segnale, un invito, la contattò per registrare assieme una canzone e andò in studio da lei con un pezzo di In Italia già pronta. Prima di cominciare a lavorare, però, Nannini gli chiese una canna, come racconta Fibra che spiega che l'aveva ed era anche molto forte: "Ne avevo una che era fortissima, micidiale. Gianna fuma – scusa se racconto questa cosa – e collassa". A quel punto Nannini la fuma, passa un po' di tempo e si comincia a registrare, solo che non si trovava più la cantante.

Comincia la ricerca di Nannini che da un divano messo di schiena rispetto a dov'era Fibra alza la mano e dice: "Sono qui. Che cazzo m'hai dato da fumare?". Il tempo di riprendersi un attimo, andare al microfono e cantare il ritornello della canzone che sarebbe poi diventata una hit. Pubblicata nell'aprile del 2008 fu l'unico singolo estratto dalla riedizione dell'album Bugiardo. La canzone divenne un successo, fu disco di platino e nel 2024 ha visto anche la nascita di una nuova versione che al posto di Nannini ha visto la partecipazione di Baby Gang ed Emma, aggiornando il brano alla contemporaneità.