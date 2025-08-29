Eros Ramazzotti non se n’è mai andato, il ritorno con Il mio giorno preferito è già un successo

Eros Ramazzotti, via Ig

Il senso di rinascita, la collaborazione autoriale con Calcutta e Tommaso Paradiso, ma soprattutto un ritorno atteso ormai 3 anni raccontano che Il mio giorno preferito, il singolo pubblicato lo scorso 22 agosto da Eros Ramazzotti, è 1° nella classifica delle rotazioni radiofoniche. Ma non solo, perché è anche il primo singolo a riuscirci nella sua settimana di debutto. Un successo che Ramazzotti ha voluto celebrare anche sul suo profilo Instagram, con un post: "Il mio giorno preferito, è il primo singolo del 2025 a debuttare direttamente al #1 EarOne Airplay nella settimana di uscita. Grazie a tutte le radio".

Il mio giorno preferito di Eros Ramazzotti scalza dalla vetta Alfa e i The Kolors

La canzone, in una settimana, ha quasi raggiunto anche mezzo milione di stream su Spotify, mentre rimane un po' dietro la versione spagnola, per adesso sotto i 350mila stream. Il primo posto in radio era tutt'altro che scontato, soprattutto perché Il mio giorno preferito si mette dietro brani come A me mi piace di Alfa e Manu Chao e Pronto come va dei The Kolors che hanno monopolizzato negli ultimi mesi le rotazioni radiofoniche. In questo senso, spinge anche quasi fuori dalla top 5 Maledetta Rabbia di Blanco, che vede l'arrivo alle sue spalle di Easy Lover di Miley Cyrus.

Il significato di Il mio giorno preferito

Il mio giorno preferito si adatta anche al periodo dell'anno, la fine dell'estate, in cui viene raccontato il caos emotivo del protagonista, in una relazione. La canzone dibatte sui dubbi e sulle preoccupazioni, sulla lontananza descritta attraverso la strofa: "Messaggi vuoti pieni di cuori piccoli, sentirsi soli e fare cento chilometri, non pensavo mai poi tra di noi". Ma non solo, perché anche in un brano che offre una cornice musicale pop più leggera rispetta al passato, grazie al lavoro in produzione di Michele Canova, la tristezza lascia lo spazio alla riscopertà di sé e del proprio ruolo in una relazione.

Il brano è virale su TikTok, in attesa del tour internazionale

Infatti, nella seconda parte del brano viene raccontata la rinascita, l'annullamento della distanza attraverso una fuga, questa volta insieme, con la propria partner. Un gesto di estrema libertà e riscopertà della coppia, che si può fotografare in: "Se amore mio mi senti, prendi gli occhiali e scendi, cercheremo insieme tutto il sole per sentirci stupendi". La canzone sta avendo anche un'ottima risposta numerica su TikTok, traducibile in oltre 4158 video con la canzone utilizzata in sottofondo. Ma non solo, perché Il mio giorno preferito diventerà anche una chiave d'accesso al prossimo tour internazionale dell'artista romano: Una storia importante world tour. Un viaggio che partirà il prossimo 17 ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam e si chiuderà oltre 365 giorni dopo al Vibra Sao Paulo in Brasile, il 30 novembre 2026.