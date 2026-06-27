Eros Ramazzotti ferma il tour dopo la data a Torino: “Ho saputo oggi che dovrò operarmi alle corde vocali”

Eros Ramazzotti annuncia la fine del tour Stadi, che si conclude con la data di Torino. A partire da domani, il cantante prenderà una pausa prima di affrontare un intervento alle corde vocali.

La data di sabato 27 giugno a Torino conclude il tour Stadi di Eros Ramazzotti per il 2026. Con un post su Instagram, il cantante ha ringraziato i fan per la straordinaria accoglienza tributatagli nel corso dell’ultimo mese in giro per l’Italia e ha anticipato che, a partire da domani, si prenderà un periodo di pausa per dedicarsi a se stesso e prepararsi a un’operazione che dovrà affrontare a metà luglio, quando sarà sottoposto a un intervento alle corde vocali.

"L’ho saputo oggi", ha spiegato Eros, anticipando l’intenzione di fermarsi per qualche giorno per recuperare le forze."Ma non mollo. Siete voi la mia forza”, ha concluso l’artista, grato per l’affetto ricevuto nel corso delle sue ultime performance nei principali stadi italiani.

L’“Una Storia Importante World Tour” ha toccato alcune tra le principali città italiane a partire dall’inizio di giugno 2026. Eros si è esibito a San Siro, al Maradona, all’Olimpico e in diversi tra i più importanti stadi del Paese. L’artista conclude così il suo tour con la data di Torino e, dopo l’intervento, tornerà a dedicarsi al nuovo progetto già annunciato: il tour nei palasport previsto per il 2027. I mesi tra un tour e l’altro gli consentiranno di recuperare pienamente forma e voce prima di tornare sul palco.

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Il tour negli stadi si è rivelato un grande successo per Eros, con oltre 800 mila biglietti venduti. Il progetto sarebbe dovuto proseguire anche all’estero, ma non è escluso che Ramazzotti decida di rimandare alcuni impegni per potersi concentrare sul problema alle corde vocali che lo affligge da qualche anno. Già nel 2019 il cantante fu costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di un ispessimento delle corde vocali. Oggi arriva la notizia di un nuovo intervento.