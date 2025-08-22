Testo e significato di Il mio giorno preferito, il ritorno di Eros Ramazzotti con Calcutta e Tommaso Paradiso

Eros Ramazzotti torna con il nuovo singolo Il mio giorno preferito, scritto con Calcutta e Tommaso Paradiso. Testo, significato e date del tour mondiale Una Storia Importante.

Eros Ramazzotti, via Comunicato Stampa

A 3 anni dal suo ultimo album Battito Infinito, Eros Ramazzotti è tornato con un nuovo singolo: si tratta di Il mio giorno preferito, disponibile su Spotify anche nella versione in spagnolo Mi dìa preferido. Il nuovo brano apre la stra anche al nuovo tour internazionale del cantante, dal titolo Una Storia Importante World Tour, che vedrà Eros Ramazzotti esibirsi nei principali stadi italiani e in 30 Paesi tra Europa, Nord America e America Latina. Un viaggio che partirà il prossimo 17 ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam e si chiuderà oltre 365 giorni dopo al Vibra Sao Paulo in Brasile, il 30 novembre 2026. Il mio giorno preferito vede anche tre grandi collaborazioni per il cantante romano: se alla produzione rivediamo Michele Canova, grande curiosità c'è anche per la partecipazione autoriale di Calcutta e Tommaso Paradiso, che insieme ad Antonio Cirigliano hanno curato il testo. Qui il testo e il significato di Il mio giorno preferito.

Il testo di Il mio giorno preferito

Non se ne va

Anche stanotte non se ne va

Resta ferma fra i capelli di un angelo

Che più mi mente e più mi mette in un angolo

È successo ancora

Messaggi vuoti pieni di cuori piccoli

Sentirsi soli e fare cento chilometri

Non pensavo mai poi

Tra di noi

È successo ancora

Io che pensavo di cadere giù

Ma invece no e adesso l’ho capito

Che oggi è il mio giorno preferito

Se

Amore mio mi prendi

Poi troveremo insieme le parole per fuggire via

Da questi giorni orrendi

Se amore mio mi senti

Prendi gli occhiali e scendi

Cercheremo insieme tutto il sole per

Per sentirci stupendi

Occhi grandi

Due autostrade senza uscita

Davanti a me

Senza frenare

Senza fermare le dita

È successo

È successo ancora

Io che pensavo di cadere giù

Ma invece no e adesso l’ho capito

Che oggi è il mio giorno preferito

Se

Amore mio mi prendi

Poi troveremo insieme le parole per fuggire via

Da questi giorni orrendi

Se amore mio mi senti

Prendi gli occhiali e scendi

Cercheremo insieme tutto il sole per

Per sentirci stupendi

Soli noi

Solo noi

Tanto la paura non c’è

Io che pensavo di cadere giù

Ma invece no e adesso l’ho capito

Che oggi è il mio giorno preferito

Se

Amore mio mi prendi

Poi troveremo insieme le parole per fuggire via

Da questi giorni orrendi

Se amore mio mi senti

Prendi gli occhiali e scendi

Cercheremo insieme tutto il sole per

Per sentirci stupendi

Per sentirci stupendi

Il significato di Il mio giorno preferito, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti

Il mio giorno preferito è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, prodotto da Michele Canova e con la partecipazione autoriale di Calcutta, Tommaso Paradiso e Antonio Cirigliano. Un brano che sembra attingere alcune melodie proprio dal grande lavoro fatto dai The Giornalisti negli anni '10, a cui si lega il timbro vocale dell'autore. Al centro del racconto il caos emotivo del protagonista, che nella prima strofa riflette su dubbi e preoccupazioni che in una relazione si possono avere, soprattutto quando canta: "Messaggi vuoti pieni di cuori piccoli, sentirsi soli e fare cento chilometri, non pensavo mai poi tra di noi". Il climax del brano si ribalta nei passaggi successivi, in cui Ramazzotti canta come, anche questa volta, la voglia di scappare insieme abbia risollevato le sue sorti, che si identifica nel verso: "Prendi gli occhiali e scendi, cercheremo insieme tutto il sole per sentirci stupendi".

Le date di Una Storia Importante World Tour