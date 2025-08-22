Testo e significato di Il mio giorno preferito, il ritorno di Eros Ramazzotti con Calcutta e Tommaso Paradiso
A 3 anni dal suo ultimo album Battito Infinito, Eros Ramazzotti è tornato con un nuovo singolo: si tratta di Il mio giorno preferito, disponibile su Spotify anche nella versione in spagnolo Mi dìa preferido. Il nuovo brano apre la stra anche al nuovo tour internazionale del cantante, dal titolo Una Storia Importante World Tour, che vedrà Eros Ramazzotti esibirsi nei principali stadi italiani e in 30 Paesi tra Europa, Nord America e America Latina. Un viaggio che partirà il prossimo 17 ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam e si chiuderà oltre 365 giorni dopo al Vibra Sao Paulo in Brasile, il 30 novembre 2026. Il mio giorno preferito vede anche tre grandi collaborazioni per il cantante romano: se alla produzione rivediamo Michele Canova, grande curiosità c'è anche per la partecipazione autoriale di Calcutta e Tommaso Paradiso, che insieme ad Antonio Cirigliano hanno curato il testo. Qui il testo e il significato di Il mio giorno preferito.
Il testo di Il mio giorno preferito
Non se ne va
Anche stanotte non se ne va
Resta ferma fra i capelli di un angelo
Che più mi mente e più mi mette in un angolo
È successo ancora
Messaggi vuoti pieni di cuori piccoli
Sentirsi soli e fare cento chilometri
Non pensavo mai poi
Tra di noi
È successo ancora
Io che pensavo di cadere giù
Ma invece no e adesso l’ho capito
Che oggi è il mio giorno preferito
Se
Amore mio mi prendi
Poi troveremo insieme le parole per fuggire via
Da questi giorni orrendi
Se amore mio mi senti
Prendi gli occhiali e scendi
Cercheremo insieme tutto il sole per
Per sentirci stupendi
Occhi grandi
Due autostrade senza uscita
Davanti a me
Senza frenare
Senza fermare le dita
È successo
È successo ancora
Io che pensavo di cadere giù
Ma invece no e adesso l’ho capito
Che oggi è il mio giorno preferito
Se
Amore mio mi prendi
Poi troveremo insieme le parole per fuggire via
Da questi giorni orrendi
Se amore mio mi senti
Prendi gli occhiali e scendi
Cercheremo insieme tutto il sole per
Per sentirci stupendi
Soli noi
Solo noi
Tanto la paura non c’è
Io che pensavo di cadere giù
Ma invece no e adesso l’ho capito
Che oggi è il mio giorno preferito
Se
Amore mio mi prendi
Poi troveremo insieme le parole per fuggire via
Da questi giorni orrendi
Se amore mio mi senti
Prendi gli occhiali e scendi
Cercheremo insieme tutto il sole per
Per sentirci stupendi
Per sentirci stupendi
Il significato di Il mio giorno preferito, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti
Il mio giorno preferito è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, prodotto da Michele Canova e con la partecipazione autoriale di Calcutta, Tommaso Paradiso e Antonio Cirigliano. Un brano che sembra attingere alcune melodie proprio dal grande lavoro fatto dai The Giornalisti negli anni '10, a cui si lega il timbro vocale dell'autore. Al centro del racconto il caos emotivo del protagonista, che nella prima strofa riflette su dubbi e preoccupazioni che in una relazione si possono avere, soprattutto quando canta: "Messaggi vuoti pieni di cuori piccoli, sentirsi soli e fare cento chilometri, non pensavo mai poi tra di noi". Il climax del brano si ribalta nei passaggi successivi, in cui Ramazzotti canta come, anche questa volta, la voglia di scappare insieme abbia risollevato le sue sorti, che si identifica nel verso: "Prendi gli occhiali e scendi, cercheremo insieme tutto il sole per sentirci stupendi".
Le date di Una Storia Importante World Tour
- 17 Ottobre 2025 – Amsterdam, Ziggo Dome – Symphonica In Rosso – World Tour Gala Première
- 18 Ottobre 2025 – Amsterdam, Ziggo Dome – Symphonica In Rosso – World Tour Gala Première
- 14 Febbraio 2026 – Paris, Accor Arena
- 16 Febbraio 2026 – Strasbourg, Zenith
- 18 Febbraio 2026 – Nice, Palais Nikaia
- 22 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National
- 23 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National
- 25 Febbraio 2026 – Munchen, Olympiahalle
- 28 Febbraio 2026 – Hamburg, Barclays Arena
- 2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena
- 4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena
- 6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena
- 8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium
- 12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena
- 16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion
- 20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle
- 22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
- 24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve
- 27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena
- 29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith
- 6 Aprile 2026 – Kaunas, Žalgirio Arena
- 8 Aprile 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow
- 10 Aprile 2026 – Prague, 02 Arena
- 13 Aprile 2026 – Wien, Wiener Stadthalle D
- 16 Aprile 2026 – Bratislava, Tipos Arena
- 19 Aprile 2026 – Budapest, Mvm Dome
- 22 Aprile 2026 – Bucharest, Laminor Arena
- 24 Aprile 2026 – Sofia, Arena 8888
- 26 Aprile 2026 – Belgrade, Belgrade Arena
- 28 Aprile 2026 – Zagreb, Arena Zagreb
- 2 Maggio 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi
- 4 Maggio 2026 – Madrid, Movistar Arena
- 6 Maggio 2026 – Lisboa, Meo Arena
- 6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium
- 9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
- 13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
- 16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
- 20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio
- 23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola
- 27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium
- 16 Ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum
- 18 Ottobre 2026 – Montreal, Place Bell
- 22 Ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre
- 24 Ottobre 2026 – New York, The Theater At Madison Square Garden
- 28 Ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre
- 31 Ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center
- 4 Novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre
- 7 Novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater
- 10 Novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey
- 12 Novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara
- 14 Novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx
- 18 Novembre 2026 – San Josè, Estadio Nacional De Costa Rica
- 21 Novembre 2026 – Bogota, Movistar Arena
- 24 Novembre 2026 – Lima, Arena 1
- 26 Novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena
- 28 Novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena
- 30 Novembre 2026 – São Paulo, Vibra São Paulo