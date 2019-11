Una febbre che non passa, anzi, che si riaccende in coincidenza dell'uscita del nuovo libro di Elena Ferrante, la scrittrice misteriosa, autrice della tetralogia "L'amica geniale", che il 7 novembre tornerà in tutte le librerie con "La vita bugiarda degli adulti". Ed è una febbre così alta, quella che vede coinvolti, lettori, scrittori e organizzatori culturali, che domani 6 novembre, a Torino, il Circolo dei lettori aprirà le sue porte a un'anteprima mondiale. L'appuntamento è per un reading, ore 22, con Martino Gozzi e Corrado Fortuna. Ad annunciarlo, su Facebook, è il direttore del Salone Internazionale del Libro, Nicola Lagioia:

Come è noto, il 7 novembre uscirà "La vita bugiarda degli adulti", il nuovo romanzo di Elena Ferrante. Il Salone Internazionale del Libro si è occupato molto in questi anni di Elena Ferrante. Così, d'accordo con Edizioni E/O abbiamo organizzato una serata dedicata al romanzo prima che il romanzo esca. Il 6 novembre, Circolo dei lettori, ore 22.00, con Martino Gozzi e #CorradoFortuna accoglieremo con voi "La vita bugiarda degli adulti", faremo un reading in anteprima, ragioneremo con chi verrà a trovarci sull'opera di Elena Ferrante. Poi, alla fine dell'incontro, chi sarà con noi potrà acquistare una copia del libro. Grazie a COLTI – Consorzio Librerie Torinesi Indipendenti Una piccola anteprima mondiale, insomma. Siete tutti invitati.

Dal 7 novembre "La vita bugiarda degli adulti" in libreria

Intanto, come riferito pochi giorni fa, è già prenotabile on line il nuovo romanzo di Elena Ferrante, “La vita bugiarda degli adulti” che da 7 novembre sarà in tutte le librerie italiane. Ad annunciarlo, E/O, l’editore storico della Ferrante e del successo mondiale che è diventato anche una serie tv diretta da Saverio Costanzo. La casa editrice di Sandro Ferri aveva annunciato su Twitter il titolo dell'autrice misteriosa, che uscirà dopo cinque anni dalla pubblicazione di "Storia della bambina perduta", il quarto libro della serie iniziata con "L’amica geniale".