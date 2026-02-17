È morto Vincenzo D’Agostino, il paroliere di Gigi d’Alessio aveva 65 anni

È morto a 65 anni Vincenzo D’Agostino, popolare paroliere italiano noto per le canzoni scritte per Gigi D’Alessio.

È morto ad appena 65 anni Vincenzo D’Agostino, popolare paroliere italiano noto per le canzoni scritte per Gigi D’Alessio. L’uomo era malato da tempo. Tra le ultime intervista rilasciate quella trasmessa nel corso di una delle ultime puntate di Confidential e quella rilasciata a Fanpage.it.