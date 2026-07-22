È morto Plas Johnson a 94 anni, musicista famoso per l’assolo di sassofono della ‘Pantera rosa’ con Peter Sellers

È morto Plas Johnson a 94 anni, musicista jazz divenuto famoso in tutto il mondo per l’assolo di sassofono nella colonna sonora della ‘Pantera rosa’ di Blake Edwards con Peter Sellers. L’iconico brano fu composto su misura per lui da Henry Mancini, che vinse tre premi Grammy.

È morto Plas Johnson a 94 anni, musicista jazz divenuto famoso in tutto il mondo per l'assolo di sassofono nella colonna sonora della ‘Pantera rosa' di Blake Edwards. A riportare la notizia, la stazione radio di Los Angeles KKJZ. Ha suonato per Frank Sinatra, Nat "King" Cole, Ella Fitzgerald e Barbra Streisand. Figlio di un sassofonista professionista, si specializzò in musica blues e R&B. La fama mondiale è dovuta però all'esecuzione dell'iconico brano per il film ‘The Pink Panther', del 1963, composto su misura per lui da Henry Mancini. Le musiche della nota pellicola con Peter Sellers gli fecero vincere tre premi Grammy. Johnson è deceduto sei giorni prima del suo 95° compleanno.

La notizia in radio e sui social della famiglia

Il musicista, originario di Donaldsonville, in Louisiana, è deceduto il 15 luglio, secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica jazz di Los Angeles KKJZ. Inoltre, il Donaldsonville Chief, il giornale della sua città natale, ha aggiunto che il musicista è morto a Granada Hills, un quartiere di Los Angeles. A queste due fonti ufficiali, si sono sommati alcuni post sui social, pubblicati da utenti che si identificavano come familiari. "Mio cugino, il signor Plas Johnson, è deceduto", ha scritto un utente di Facebook di Donaldsonville il 17 luglio, con un imponente "RIP Cuz".

Plas Johnson nel 1982

L'inizio con il sassofono comprato da suo padre

Ha iniziato la sua carriera musicale cantando con la sua famiglia, prima che suo padre, che suonava sia il banjo che il sassofono, gli comprasse un sassofono soprano. Era famoso soprattutto per la sua interpretazione del tema musicale della Pantera Rosa, che registrò nel 1963 insieme al compianto compositore statunitense Henry Mancini. La colonna sonora di quel film è stata in seguito classificata al 20° posto nella lista delle migliori colonne sonore di sempre stilata dall'American Film Institute. Oltre ai tre premi Grammy, è stato candidato all'Oscar per la migliore colonna sonora originale alla 37ª edizione degli Academy Awards.

"Abbiamo fatto solo due riprese, credo", disse una volta, "quando abbiamo finito, tutti hanno applaudito, persino i musicisti degli archi", poi ha ironizzato: "E questo la dice lunga… Non applaudono mai per niente". Johnson fece il suo debutto discografico nel 1950 insieme a suo fratello Ray per la DeLuxe Records, prima di andare in tournée con il cantante e pianista Charles Brown. Dopo essere passato dal sassofono soprano a quello contralto e tenore, si trasferì a Los Angeles nel 1954, dove divenne un musicista di sessione, registrando con artisti che, oltre a Mancini, includevano BB King , Johnny Otis , Frank Sinatra, Marvin Gaye e Nat King Cole.