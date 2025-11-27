È morto Alessandro Tomei, aveva 53 anni: il sassofonista aveva collaborato con Baglioni e Vanoni

Alessandro Tomei, sassofonista italiano che ha collaborato nella sua carriera con Claudio Baglioni, Beppe Vessicchio e Ornella Vanoni, è morto nelle scorse ore all’età di 53 anni, dopo una lunga malattia.

Alessandro Tomei e Claudio Baglioni, via Facebook

Nelle scorse ore è morto Alessandro Tomei, il sassofonista italiano aveva 53 anni. Per anni è stato uno dei musicisti della band di Claudio Baglioni, ed era stato presente anche nel suo penultimo tour aTUTTOCUORE. Proprio l'artista l'ha voluto ricordare con un messaggio postato sui social: "Buon viaggio Alessandro. Quanto ci mancheranno il canto sublime del tuo strumento e il tuo bel sorriso". Ma non solo, perché Tomei, originario di Foggia ma residente da anni a Supino, in provincia di Frosinone, ha accompagnato anche altri nomi della scena musicale italiana, da Ornella Vanoni – scomparsa lo scorso 22 novembre – a Danilo Rea. È stato anche tra i membri dell'orchestra del Festival di Sanremo tra il 2018 e il 2019. La scomparsa di Tomei, secondo quanto riportano gli organi di stampa, sarebbe legata a una lunga malattia che lo avrebbe debilitato nel tempo.

Le collaborazioni con Ornella Vanoni, Gino Paoli e Claudio Baglioni

Nato a Foggia nell'agosto 1972, Tomei si era diplomato in sassofono con il massimo dei voti presso il conservatorio di Frosinone. Durante la sua carriera aveva collaborato con alcuni dei più grandi artisti jazz italiani, da Enrico Rava a Roberto Gatto, passando per Tullio De Piscopo, oltre ad aver partecipato a festival jazz internazionali, come il Festival jazz di Bogotá-Medellín-Cali-Barranquilla in Colombia con Ialsax Quartet. Ma non solo, perché il suo sax è entrato nelle tournée di alcuni dei più grandi artisti pop italiani: da Mario Biondi a Ornella Vanoni, Gino Paoli, Giorgia, Dolcenera, ma ha inciso anche alcune parti suonate per Loredana Berté e Pino Mango.

Da Domenica In ad Amici e il rapporto con Beppe Vessicchio

Ha avuto nel tempo un grande rapporto con Claudio Baglioni, che ha accompagnato con il suo sax in molti tour, tra cui il penultimo aTUTTOCUORE. Da ricordare anche il rapporto con Peppe Vessicchio – morto lo scorso 8 novembre -, che l'ha voluto con lui nella sua avventura nel talent Amici, ma si ricordano anche anni di televisione e teatro. Ha partecipato a 4 edizioni di Domenica In tra il 2005 e il 2009, ma ha anche accompagnato in teatro attori come Christian De Sica in "Un americano a Parigi" e Giampiero Ingrassia e Rodolfo Laganà in "Full Monty". Da solista ha registrato quattro dischi: "Subzero", "Lavori in corso", "Tre Sogni" e "The Music of Virgilio Fraternali", l'ultimo, nel 2020.