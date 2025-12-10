È morta Sophie Kinsella, l’autrice di “I love shopping” aveva 55 anni ed era malata di tumore al cervello

È morta a 55 anni Sophie Kinsella, autrice della saga letteraria I love shopping. Malata di glioblastoma dal 2022, aveva reso nota quasi due anni fa la sua lotta contro il cancro. A ufficializzare la notizia della scomparsa è stato un post pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale dell'autrice, redatto con ogni probabilità dai suoi familiari, il marito Henry Wickhame i loro 5 figli.

L'annuncio della scomparsa di Sophie Kinsella

"Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). È morta serenamente, con gli ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia, musica, calore, Natale e gioia", si legge nel post pubblicato sul profilo Instagram della scrittrice, "Non riusciamo a immaginare come sarà la vita senza la sua luce e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, che ha affrontato con un coraggio indescrivibile, Sophie si considerava davvero fortunata: per avere una famiglia e degli amici meravigliosi e per il successo straordinario della sua carriera di scrittrice. Non ha mai dato nulla per scontato ed è sempre stata profondamente grata per l’amore che ha ricevuto". Kinsella combatteva dal 2022 contro un glioblastoma, una forma di cancro al cervello, nel suo caso considerata particolarmente aggressiva. Sottoposta a un intervento chirurgico, aveva poi proseguito nel suo ciclo di cure sottoponendosi a radioterapia e chemioterapia. L'autrice aveva deciso di elaborare la diagnosi ricevuta con il libro Cosa si prova, un romanzo pubblicato un anno fa attraverso il quale raccontava la sua storia attraverso il personaggio di Eve.

La carriera di Sophie Kinsella

Laureata in Politica, Economia e Filosofia presso il New College di Oxford, Kinsella ha lavorato come giornalista finanziaria prima di dedicarsi completamente alla scrittura. Con il suo nome pubblica sette romanzi rosa, usciti tra il 1995 e il 2001. Nel 2000, con lo pseudonimo Sophie Kinsella, pubblica I Love Shopping, il primo di una serie di romanzi appartenenti al genere chick lit che le ha permesso di diventare nota in tutto il mondo.