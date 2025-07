È morta Connie Francis, la cantante di Pretty Little Baby aveva 87 anni

È morta Connie Francis, cantante italo-americana, diva della musica negli anni ’60. Aveva 87 anni e nell’ultimo mese era stata ricoverata più volte dopo una frattura all’anca. A giugno aveva aperto un profilo TikTok per ringraziare i fan che avevano reso virale il suo brano del 1962, Pretty Little Baby.

È morta Connie Francis, cantante italo-americana che tra gli anni '50 e '60 ha dominato le classifiche pop. Tra i suoi brani più famosi Who's Sorry Now? e Don't Break the Heart That Loves You. Il suo portavoce Ron Roberts, con un post su Facebook, ha annunciato la scomparsa dell'artista – Concetta Franconero all'anagrafe – che aveva 87 anni. Negli ultimi mesi la celebrità aveva aperto un profilo TikTok per ringraziare gli utenti che avevano reso virale il suo brano del 1962, Pretty Little Baby.

Le cause della morte di Connie Francis

"A malincuore e con infinita tristezza vi informo che la mia cara amica Connie Francis è morta ieri sera. So che vorrebbe che i suoi fan siano tra i primi a sapere la triste notizia. Seguiranno dettagli più tardi" ha scritto poche ore fa il suo amico di lunga su Facebook.

La cantante era malata da tempo e negli ultimi mesi era stata più volte ricoverata in ospedale. Il suo portavoce Ron Roberts ha aggiornato giorno per giorno i fan dell'artista. Lo scorso 25 giugno l'uomo scriveva che a seguito di una frattura all'anca, era costretta alla sedia a rotelle. Il 2 luglio fu ricoverata in ospedale a seguito dei forti dolori. Dopo un breve ricovero in terapia intensiva, il 4 luglio Ron Roberts scriveva che le sue condizioni di salute erano migliorate. Il 9 luglio faceva sapere di un nuovo ricovero, prima dell'annuncio della morte, pubblicato poche ore fa.

La carriera di Connie Francis e il successo recente di Pretty Little Baby su TikTok

Famosa anche per brani soft-rock più vivaci come Stupid Cupid, Lipstick on Your Collar e Vacation, Connie Francis era conosciuta per il suo stile semplice e fluido, aveva una voce potente e la capacità di interpretare una vasta gamma di repertori. Recentemente è tornata in voga, dopo che il suo brano Pretty Little Baby è diventato virale su TikTok, generando oltre 30 milioni di nuovi ascolti che le hanno permesso di entrare nelle classifiche di Spotify, raggiungendo la Top 5 delle canzoni pop di iTunes negli Stati Uniti più ascoltate. Francis a inizio giugno aveva aperto un profilo su TikTok per ringraziare i nuovi fan. In un video si disse "sbalordita ed entusiasta" per la popolarità del brano a oltre 60 anni dalla sua uscita.