La soprano Rainelle Krause è morta a 37 anni: aveva debuttato al Metropolitan Opera, era virale sui social

Rainelle Krause

È morta a 37 anni la soprano statunitense Rainelle Krause, come annuncia la sua famiglia sui social. Le cause della morte non sono state rivelate, ma la scomparsa è avvenuta dopo un breve ricovero. La soprano americana, che aveva debuttato lo scorso dicembre al Metropolitan Opera era diventata anche una star dei social per l'unione della voce e delle acrobazie aeree: "Rainelle è stata una forza nelle nostre vite, un talento straordinario contraddistinto da grinta, audacia, curiosità, intelligenza, integrità e resilienza. Sul palco, la sua voce rispecchiava la straordinaria potenza del suo spirito. Fuori dal palco, era un'anima amorevole e premurosa, la cui vibrante energia illuminava chiunque le stesse intorno" scrive la famiglia.

Nelle scorse settimane la donna aveva annunciato di aver subito un'isterectomia. Sui propri social, infatti, aveva spiegato che si sarebbe dovuta trasferire entro la fine della primavera ad Iowa City dove il compagno lavorava all'università: "A complicare il trasloco c'è l'isterectomia, necessaria per motivi medici, che dovrò subire questa settimana. Il periodo di recupero sarà di almeno 6-8 settimane, quindi se qualche amico di Dallas-Fort Worth volesse vederci prima della partenza definitiva, siete i benvenuti a casa! Sarò in pigiama, vi incoraggio a unirvi a me", aveva scritto.

Rainelle Krause acrobazie al tessuto

Krause si era laureata alla Jacobs School of Music dell'Università dell'Indiana e pochi mesi fa aveva debuttato proprio nel teatro newyorkese dove aveva interpretato la Regina della Notte nel Flauto magico di Mozart e tra qualche mese avrebbe dovuto esibirsi alla Santa Fe Opera. La soprano si era esibita su alcuni dei palchi più prestigiosi al mondo come la Deutsche Oper di Berlino, la Royal Danish Opera, l'English National Opera e la Dutch National Opera: "I nostri cuori sono colmi di gioia per gli anni trascorsi insieme, pur essendo profondamente addolorati per la tragica fine della sua fulminante carriera. Siamo grati che le sue performance, immortalate in questo video, permetteranno al suo talento di vivere per sempre" continua la famiglia nel comunicato stampa.

Come si evince dalla sua biografia ufficiale sul suo sito, tra le sue esibizioni concertistiche si annoverano una versione concertistica de La Traviata con la Irving Symphony Orchestra, la Nona Sinfonia di Beethoven con la Plano Symphony Orchestra, Jauchzet Gott di Bach con membri della Virginia Symphony Orchestra, Dona nobis pacem di Vaughan Williams e Pauken messe di Haydn con l'Amarillo Master Chorale, e Carmina burana di Orff con la Plano Symphony.

Rainelle Krause interpreta La regina della notte

La donna aveva guadagnato una certa notorietà sui social grazie alla sua idea di unire l'opera alle acrobazie aeree al tessuto. Una passione che aveva difficoltà a continuare a causa di un dolore alla spalla. Lo scorso anno, infatti, aveva spiegato che le mancava molto il lavoro acrobatico: "Non riesco nemmeno a esprimere quanto mi manchi il lavoro aereo. Da mesi soffro di una terribile sindrome da impingement alla spalla, sono in fisioterapia dall'estate scorsa e continuo a imparare nuovi modi per cercare di sviluppare forza e fluidità nei movimenti, in modo da supportare le mie articolazioni MOLTO ipermobili". Krause spiegò che provava dolore quasi ogni giorno: "Ma non mi arrendo, sto vedendo dei piccoli miglioramenti e tornerò a volare".

Nella nota condivisa dalla famiglia si legge: "Rainelle ha sempre dato il massimo, dedicando anima e corpo alla sua arte e alle persone che amava. Il modo migliore per onorare la sua memoria è vivere i suoi valori ogni giorno. Vi invitiamo a mantenere vivo il suo ricordo condividendo le sue splendide performance". La famiglia ha anche annunciato che organizzerà un evento in sua memoria.