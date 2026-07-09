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È morta Bonny Tyler, la cantante era stata in coma a causa di un arresto cardiaco: aveva 75 anni

La cantante inglese Bonnie Tyler è morta all’età di 75 anni: l0artista era stata messa in coma farmacologico lo scorso maggio a causa di un intervento d’urgenza all’intestino.
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A cura di Francesco Raiola
Bonnie Tyler – ph AP Photo:Alastair Grant
Bonnie Tyler – ph AP Photo:Alastair Grant

È morta all'età di 75 anni la cantante gallese Bonnie Tyler. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia con una nota pubblicata sui social: "La famiglia e il team di Bonnie sono affranti nell'annunciare che Bonnie è venuta a mancare inaspettatamente ieri sera in un ospedale in Portogallo, a causa della malattia per la quale era in cura". La cantante di "Total Eclipse of the Heart" – rappresentante per la Grand Bretagna all'Eurovision 2013 – era finita in coma farmacologico a seguito di un arresto cardiaco avuto a seguito di intervento chirurgico d'urgenza all'intestino e per una perforazione intestinale causata dalla rottura dell'appendice. Nei giorni scorsi era uscita dal coma ma le sue condizioni erano ancora gravi, come avevano comunicato i famigliari che a breve rilascerà ulteriori dichiarazioni".

Lo scorso maggio un portavoce della cantante aveva spiegato: "Bonnie è stata posta in coma farmacologico dai suoi medici per favorire la guarigione e permettere al corpo di riprendersi dopo lo sforzo dell'intervento". Nei giorni scorsi la famiglia aveva pubblicato una nota in cui spiegava che le condizioni della cantante erano ancora critiche e Tyler si trovava ancora in terapia intensiva in Portogallo: "Sebbene stia migliorando, il processo è lento" si leggeva nel comunicato in cui ancora si sperava che le condizioni potessero migliorare, che i medici erano fiduciosi e che tutti i concerti erano posticipati al 2027.

Pare che la cantante abbia cominciato a sentirsi male alla fine di aprile, costretta a rimanere a letto per un paio di giorni nella sua casa in Algarve. È stato il marito a portarla in ospedale d'urgenza dove è stata sottoposta a un intervento d'urgenza. Le condizioni erano stabili e per questo era stata messa in un'unità di terapia sub-intensiva dell'ospedale di Faro. Poi le condizioni sono peggiorate e Tyler è stata trasferita in terapia intensiva e poi messa in coma farmacologico. La cantante aveva proseguito con i suoi impegni professionali nonostante da qualche giorno aveva dolori. Inoltre aveva un tour previsto per questa estate.

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