Dua Lipa riparte con Training Season: "Nasce da una serie di appuntamenti sbagliati" Dua Lipa ha annunciato nelle scorse ore l'uscita del nuovo singolo Training Season, il prossimo 16 febbraio: il brano, come Houdini, andrà a comporre il terzo album in studio della cantante britannica.

A cura di Vincenzo Nasto

Dua Lipa, foto di Comunicato Stampa

Sarà Training Season il nuovo singolo di Dua Lipa: la cantante ha annunciato per il prossimo 16 febbraio l'uscita del singolo che segna una nuova vita artistica dell'autrice pop britannica di origini albanesi. Infatti, come per Houdini, anche questo brano viene firmato da Danny L Harle e Kevin Parker: il primo, autore britannico, ha lavorato in passato con personaggi come Hannah Diamond, QT e Charli XCX. Il secondo, dal 2015, è l'unico membro dei Tame Impala, e in passato ha collaborato con artisti del calibro di Kendrick Lamar e Lady Gaga, e con Dua Lipa è riuscito a trovare una sua nuova definizione. Ma Training Season sembra anche la nuova tappa di un viaggio, cominciato nell'album d'esordio con IDGAF e continuato con New Rules: un racconto sui rapporti e le relazioni con i propri partner, arrivato con Training Season alla sua nuova puntata.

Training Season, come Houdini, che ha già collezionato oltre 190 milioni di streaming su Spotify, farà parte del terzo album della cantante, a quattro anni dall'uscita di Future Nostalgia, che l'ha resa una delle interpreti pop più importanti al mondo. Come rivela nel comunicato stampa, il brano nasce da "una serie di appuntamenti sbagliati, e l'ultimo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso". Un filo che sembra legare la canzone a New Rules, brano contenuto nell'album d'esordio Dua Lipa, e uno dei tre brani della cantante ad aver superato i due miliardi di streaming su Spotify come One Kiss e Don't Start Now. Dua Lipa confessa che l'origine del brano si lega a una chiacchierata in studio con Caroline e Tobias (Caroline Ailin e Tobias Jesso Jr, due suoi autori): "La mattina dopo sono arrivata in studio e Caroline e Tobias mi hanno chiesto come fosse andata e io ho subito dichiarato: La stagione degli allenamenti è finita. E, come nei migliori resoconti del giorno dopo con i tuoi compagni, ci siamo fatti un sacco di risate e da lì è nato tutto".

@dualipaofficial TRAINING SEASON 15 FEBRUARY 11PM GMT PRE-ORDER NOW LINK IN BIO ♬ Training Season – Dua Lipa

Un piccolo spoiler del brano è stato pubblicato su YouTube, ma non solo. Perché sul suo profilo TikTok, Dua Lipa ha deciso di riprendersi in auto, mentre i 27 secondi del brano scorrono. Sarà un 2024 molto importante per la cantante, e non solo per l'uscita dell'album che potrebbe segnarla definitivamente tra le più grandi autrici contemporanee. Solo nell'ultimo anno, l'autrice con Dance The Night, tratta dal film campione d'incassi Barbie, è entrata nella rosa dei candidati agli Oscar, dove incontrerà anche un'altra protagonista pop mondiale, anche lei con una canzone nel film di Greta Gerwig: si tratta di What Was I Made For di Billie Eilish.