"Commenti vergognosi da parte di donne", l'ex allievo di Amici sulla polemica per l'audio in cui fa sesso Malìa risponde a chi lo critica per aver aggiunto alla sua nuova canzone l'audio di un rapporto intimo con la fidanzata.

"Ho letto i commenti sotto a questo post, sono agghiaccianti". Inizia così il video in cui Malìa, l'ex allievo di Amici 23, si sfoga contro chi lo critica per aver inserito nella sua ultima canzone un audio in cui fa sesso. Il giovane aveva svelato questo particolare nei giorni scorsi, spiegando di aver chiesto l'autorizzazione alla sua ragazza prima registrare il rapporto intimo: "Sono vergognosi i commenti in cui dite che lei non ha dignità perché ha fatto questa cosa".

Lo sfogo di Malia sui social

"Avevamo appena finito di fare l'amore quando parte questa canzone (Fuck Me interlude di The Notorius B.I.G, ndr) in cui l'artista si registra mentre fa sesso con una persona e io dico ‘Sai che è una bella idea?' – spiega Malia a proposito dell'idea di inserire l'audio del suo rapporto intimo all'interno del suo ultimo brano – L'ho richiamata e l'abbiamo fatto". Per l'ex allievo di Amici si tratta di un modo per rendere la canzone (che parla di sesso) più realistica. "È un'idea leggera. Sono d'accordo con chi lo può trovare un po' schifoso, è legittimo – chiarisce Malìa – Quello che non mi va bene è un'altra cosa. I commenti vergognosi sono quelli in cui dite che lei non ha una dignità perché ha fatto questa cosa e la maggior parte sono scritti da donne che si dichiarano femministe.".

"Nel pezzo non c'è niente che sfiguri l'immagine della donna"

Il video sfogo si conclude con l'invito da parte di Malìa ad andare ad ascoltare il testo della sua ultima canzone. "Ditemi se c’è qualcosa che va a sfigurare l’immagine della donna – osserva l'ex allievo di Amici – Perché a differenza di molti pezzi che sono in top 50 in cui si parla di tr**e, putt**e a destra e a manca, nel mio non c’è questa cosa". Malìa sostiene che il suo brano racconta cosa significhi vivere un'estate in libertà: "Facendo anche del sesso occasionale, perché la sessualità a vent'anni è sperimentare e giocare. Immaginate se una cantante avesse fatto quello che ho fatto io. Cosa sarebbe successo? Quali sarebbero stati i commenti? Questo è il problema e questo è sbagliato. Sono deluso".