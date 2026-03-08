Cleo delle Bambole di Pezza si tatua il viso di Carlo Conti sul braccio, il conduttore: “Al sole non mettere la crema”

Il tatuaggio di Carlo Conti fatto da Cleo delle Bambole di pezza

Cleo, la cantante delle Bambole di Pezza, tra le Big dell'ultimo Festival di Sanremo, ha mantenuto la promessa di tatuarsi il volto di Carlo Conti, presentatore e direttore artistico della kermesse sul braccio. La cantante lo aveva annunciato durante la settimana sanremese, spiegando che aveva fatto una promessa prima di sapere se la band fosse rientrata nei 30 Big e una volta che il loro nome era stato annunciato ha dovuto mantenere la promessa. La band tutta al femminile, formata da Martina "Cleo" Ungarelli, Lisa "Morgana Blue" Cerri, Daniela "Dani" Piccirillo, Federica "Xina" Rossi e Caterina Alessandra "Kaj" Dolci sul palco dell'Ariston aveva portato la canzone Resta con me". Durante la prima puntata di Sanremo Top hanno mostrato il risultato della promessa.

"Mantengo sempre le promesse" ha spiegato la cantante sul palco di Sanremo Top, dove 15 Big dell'ultimo Sanremo si sono esibiti negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma – e non all'Ariston -, per riproporre la loro canzone e sottoporsi a qualche domanda di un parterre formato da coloro che hanno accompagnato Conti nella sua ultima avventura sanremese. "Io non credevo che saremmo mai riuscite ad andare a Sanremo, così ho detto se andiamo a Sanremo mi tatuo Carlo Conti. L'avevo detto io, ora sarai per sempre con me" ha spiegato Cleo davanti a un Conti sornione e a un pubblico sorpreso.

Carlo Conti e le Bambole di Pezza a Sanremo 2026 – ph Marco Alpozzi : LaPresse

Il presentatore ha scherzato con la cantante, sottolineando di averle detto anche di non farlo. E in effetti lei stessa, in alcune interviste durante la settimana del Festival aveva spiegato che non era sicura se mantenere o meno questa promessa: "L'avevo fatta, ma non so se infrangerla. Probabilmente non la infrangerò, avevo promesso che se ci avessero prese a Sanremo mi sarei tatuata Carlo Conti" aveva spiegato al Corriere. "È una gioia, tra l'altro le avevo suggerito che quando fosse andata al mare a prendere il sole di mettersi la crema solare dappertutto tranne sul tatuaggio così diventa il vero" ha giocato il conduttore.

Le Bambole di Pezza hanno condotto un buon Sanremo, classificandosi in tredicesima posizione totale, e stanno mantenendo le aspettative anche a pochi giorni dalla finale. Ed è proprio a Conti che devono gran parte di questo successo incredibile. I loro ascoltatori mensili sono cresciuti da poche decine di migliaia a un milione e seicentomila di adesso, con una crescita esponenziale che senza la scelta del conduttore difficilmente avrebbero raggiunto in un tempo così breve. Ci sta, quindi, che Cleo abbia deciso di disegnare sul proprio corpo il suo personalissimo "ex voto".