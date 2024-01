Clara, Matteo Paolillo e Raiz confermati nella colonna sonora di Mare Fuori 4 L’1 febbraio parte Mare Fuori 4, la serie tv della Rai che vedrà nella colonna sonora ancora presenti Matteo Paolillo, Clara e Raiz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Clara, Matteo Paolillo e Raiz sono gli artisti confermati nella colonna sonora di Mare Fuori 4, la serie Rai in onda in prima serata su RAI 2 dal 14 febbraio ma già disponibile dall'1 febbraio su RaiPlay quando saranno caricati i primi sei episodi, mentre la serie completa sarà disponibile dal 14 febbraio. Uno dei punti di forza delle passate stagioni è stata senza dubbio la colonna sonora, grazie alla cura di Stefano Lentini e al lavoro fatto da Gennaro Della Volpe, in arte Raiz, storico cantante degli Almamegretta e protagonista della serie nei panni di Don Salvatore.

Un ruolo importante nella colonna sonora della erie diretta da Ivan Silvestrini l'ha avuto anche a Matteo Paolillo, che nella serie è Edoardo Conte sebbene nella realtà, oltre alla recitazione ha nel cuore la musica – l'anno scorso la sigla ‘O Mar For cantata da lui ha realizzato oltre 45 milioni di stream – e, ovviamente, anche Clara che nella serie rappresenta proprio una giovane trapper, Crazy J, che ha portato al successo il brano Origami all'alba e che quest'anno parteciperò al festival di Sanremo, in gara tra i 30 Big.

Clara, infatti, è stata la vincitrice di Sanremo Giovani, la competizione che si è tenuta lo scorso dicembre e che ha permesso a tre artisti di poter calcare il palco dell'Ariston tra i Big. La cantante, infatti, sarà protagonista al prossimo Festival di Sanremo con la canzone "Diamanti grezzi", scritta assieme ad Alessandro La Cava e Francesco "Katoo" Catitti, ma prima dell'esordio sul palco dell'Ariston la vedremo nei panni di Crazy J con la musica che sarà ancora centrale anche all'interno delle dinamiche della serie, come rivelano le relazioni tra lei e Cardiotrap.

Matteo Paolillo continua con la sua ambizione di diventare boss, ma la sua voce accompagnerà ancora le trame della serie, creando un fil rouge con la sua vita da cantante con cui ha chiuso il primo tour. Paolillo ha pubblicato, lo scorso maggio, il suo primo album "Come te" a cui è seguita la pubblicazione dell'inedito A vuò frnì, uscito il 14 novembre, prima del tour nei teatri. E oltre a lui e Clara, ad accompagnare questi episodi ci sarà anche l'inconfondibile voce di Raiz, uno dei nomi storici della musica italiana, sia come solista sia come voce principale degli Almamegretta. IL cantautore napoletano ha pubblicato nei mesi scorsi il suo ultimo album solista, "Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte", un omaggio a Sergio Bruni.