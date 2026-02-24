Chi è Gianna Pratesi, la centenaria ospite sul palco nella prima puntata di Sanremo 2026

Ecco chi è Gianna Pratesi, la donna di 105 anni salita sul palco di Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni di storia repubblicana, esibendosi con “24mila baci” di Adriano Celentano: è stata una delle prime donne a votare.

Gianna Pratesi, Sanremo 2026

A 105 anni viene premiata sul palco di Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni dal referendum istituzionale del 1946: stiamo parlando di Gianna Pratesi, in compagnia del figlio Alessandro che vengono accolti sul palco dell'Ariston da Carlo Conti e verranno omaggiati con un boquet da Laura Pausini. Ma ecco chi è la donna e perché è una delle prime testimonianze del voto di tutte le donne in Italia, presentata in conferenza stampa da Carlo Conti così: "Abbiamo invitato una signora di Chiavari, si chiama Gianna Pratesi, ha 105 anni, e quel 2 giugno del 1946 per la prima volta votò come tutte le donne che furono chiamate al seggio e ci regalarono questa meravigliosa Repubblica". La donna si esibirà con "24mila baci" di Adriano Celentano, brano del 1963.

La storia di Gianna Pratesi si lega a Chiavari, posto in cui nasce, sull'altra sponda ligure rispetto a Sanremo. Anche un piccolo intervallo in Scozia, dove approda a 28 anni per fare la gelataia. Ma nel 1946, solo due anni prima dell'esodo all'estero, la donna era stata una delle prime ad aver votato durante il referendum istituzionale del 1946. Nell'intervista a La Repubblica ha rivelato la natura antifascista della sua famiglia, ma anche il senso di sollievo dopo la liberazione antifascista: "Finalmente era finita una pagina buia, cambiava tutto, è cambiato tutto".

Ma non solo, perché la donna, nel resto della sua vita si è dilettata anche come cantante, musicista e artista a tutto tondo. Tra le sue passioni anche la pittura, diventando anche la la prima donna nel collettivo regionale di pittori. Mentre, è possibile trovare su YouTube alcune sue esibizioni al pianoforte. Sul palco di Sanremo 2026, la donna si esibirà con "24mila baci" di Adriano Celentano, brano del 1963 appartenuto all'album "A New Orleans". Una degna celebrazione non solo per la storia artistica della donna, ma anche l'omaggio con la sua presenza, gli 80 anni di Storia repubblicana.