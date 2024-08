video suggerito

Celine Dion attacca Trump per l’uso della canzone di Titanic non autorizzato, poi lo prende in giro L’artista critica pubblicamente, attraverso un comunicato stampa, l’utilizzo non autorizzato della sua canzone più celebre da parte di Trump e Vance per un comizio in Montana. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Andrea Parrella

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Celine Dion bacchetta Donald Trump e JD Vance. La cantante, reduce dalla recente partecipazione alla cerimonia di apertura olimpica di Parigi 2024, ha pubblicato sulle sue pagine social ufficiali un comunicato in cui denuncia l'utilizzo non autorizzato della canzone "My heart will go on" in un comizio recente. Il comunicato è indirizzato sia al candidato presidente dei Repubblicani che al suo vice, J.D. Vance.

Il comunicato contro Trump e JD Vance

Nel testo del comunicato si legge che "il management di Celine Dione la sua casa discografica Sony Music Entertainment Canada, sono venuti a conoscenza di un utilizzo non autorizzato di video, registrazioni e performance musicali della canzone My Heart Will Go On in occasione di un comizio tenutosi in Montana. In nessun modo questa cosa è stata autorizzata e Celine Dion non approva questo tipo di operazione. Il comunicato si chiude sarcasticamente con una domanda che pare alludere al naufragio, su cui si basa il film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, di cui la canzone di Dion è colonna sonora: "Davvero quella canzone?".

Celine Dion e i recenti problemi di salute

Sono trascorse due settimane dall'ultima uscita pubblica di Celine Dion, la prima dopo un lungo periodo di assenza. La cantante ha preso parte alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Parigi 2024, eseguendo Hymne à l'amour, una storia canzone di Edith Piaf, eseguita da un palco allestito sulla Tour Eiffel. Momento a dir poco trionfale, non solo per il contesto in cui si è svolto ma anche per il carico emozionale dovuto ai problemi di salute da cui la cantante è affetta, la rara sindrome della persona rigida, che per molto tempo l'ha costretta a restare lontana dalle scene.