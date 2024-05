video suggerito

Celine Dion non sta bene, le lacrime: “Se non riuscirò più a camminare, allora striscerò” La cantante racconta il dolore di convivere con la ‘sindrome della persona rigida’ nel documentario a lei dedicato, disponibile su Prime Video dal 25 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Celine Dion ha parlato della sua ‘sindrome della persona rigida" e di come la situazione si stia in qualche modo aggravando. Momenti emozionanti nel trailer di quello che sarà il suo prossimo documentario "Io sono: Celine Dion", disponibile dal 25 giugno su Prime Video. La cantante di "My Heart Will Go On" ha rivelato quanto le manchi esibirsi per i suoi fan. Nonostante le difficoltà, la cinque volte vincitrice del Grammy ha affermato la sua determinazione a tornare sul palco. Dion ha condiviso che la sua gioia più grande è stata sempre cantare per i suoi fan e creare la sua magia. Il documentario sarà disponibile su Prime Video dal 25 giugno.

"Prima non ero pronta a parlare, ma ora sì"

Nel trailer, vediamo Celine Dion piangere e confessare: "Mi è stato diagnosticato un disturbo neurologico raro. Prima non era pronta a parlare, ma adesso sì". Celine Dion continua a piangere: "Mi mancano tantissimo le persone, la gente, mi manca tanto. Se non riuscirò più a camminare, allora striscerò". Nonostante le difficoltà, la cinque volte vincitrice del Grammy ha affermato la sua determinazione a tornare sul palco, ma sarà molto difficile.

Il ritiro dalle scene e il rientro trionfale ai Grammy

Celine Dion si è ritirata dalle scene lo scorso agosto per concentrarsi sulla sua salute, ma ha poi fatto un ritorno trionfale e a sorpresa, pur senza cantare, alla 66esima edizione dei Grammy Awards a febbraio. Nel trailer del documentario, la cantante spiega: "Tutto ciò che so è cantare. È quello che ho fatto per tutta la mia vita, ed è ciò che amo fare di più. È il mio strumento". L'obiettivo di Celine Dion è quello di riuscire a risalire sul palco e magari chiudere la carriera con una serie di concerti. Il documentario Io sono: Celine Dion è diretto da Irene Taylor, regista nominata all'Oscar per The Final Inch, documentario sulla poliomielite. Il docu, disponibile dal 25 giugno in esclusiva su Prime Video, offrirà uno sguardo crudo e onesto della battaglia che sta affrontando l'artista.