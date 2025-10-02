Carmen Consoli: “Partirei oggi per Gaza, mio figlio di 12 anni ieri è sceso in piazza. Sbrigatevi, la gente muore”

Dopo le parole di Elisa in seguito all’abbordaggio della Sumud Flotillia, anche Carmen Consoli si è espressa sull’accaduto: “Prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, è vero che la gente muore”. E sulle mobilitazioni in diverse città d’Italia, la cantate ha aggiunto: “Sono stata sveglia fino alle 4 stanotte a seguirle, mio figlio che ha 12 anni ieri ha partecipato”.

"Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza". Dopo le lacrime della cantautrice Elisa, anche Carmen Consoli si è espressa riguardo a quanto accaduto la scorsa notte nei pressi di Gaza. Alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotillia sono state intercettate e abbordate dalla marina israeliana. 40 attivisti italiani sono stati fermati , saranno trasferiti al porto di Ashdod e poi espulsi. Intanto in Italia e in diversi altri paesi europei si moltiplicano le manifestazioni di solidarietà. "Sono stata sveglia fino alle 4 stanotte a seguire le manifestazioni e mio figlio di 12 anni ha partecipato", ha spiegato la cantante.

Quanto accaduto alla Global Sumud Flotillia e le conseguenti manifestazioni in diverse città Italia non hanno lasciato indifferente Carmen Consoli. Come la ‘collega' e amica Elisa, durante la presentazione in Triennale, a Milano, il nuovo album Amuri luci, anche la cantante si è espressa sui recenti avvenimenti: ‘Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo, perché non ho i mezzi del governo ma lo farei, convinta di avere il diritto di navigare in acque internazionali".

Consoli è contenta che "non ci sia più indifferenza" nei confronti del genocidio a Gaza e ha seguito in prima persona le mobilitazioni a Milano, al quale anche il figlio ha partecipato: "Come dice la mia grandissima amica Elisa, la cantante, sbrigatevi perché è vero che la gente muore. Avevo urgenza di dirlo, perché sono stata sveglia fino alle 4 stanotte a seguire le manifestazioni e mio figlio che ha 12 anni ieri ha partecipato a una di esse". E ha poi voluto condividere una sua riflessione, emozionata per questa "presa di coscienza" collettiva: