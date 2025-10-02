La guerra a Gaza in diretta: Israele abborda Flotilla, 22 italiani fermati. Soldati israeliani salgono sulle barche

La Global Sumud Flotilla è stata intercettata dalla marina israeliana a meno di 70 miglia da Gaza. Le operazioni di abbordaggio sono iniziate nel pomeriggio di mercoledì, quando diverse navi militari hanno raggiunto le imbarcazioni dirette verso la Striscia. Secondo il sito ufficiale della Flotilla, al momento risultano 20 barche fermate, mentre 23 proseguono la rotta verso sud e altre due hanno cambiato direzione, puntando apparentemente verso Cipro.

Tra le unità già intercettate c’è anche la “Morgana”, con a bordo, secondo gli attivisti, il senatore M5s Marco Croatti e l’europarlamentare Avs Benedetta Scuderi. In totale sarebbero 22 gli italiani fermati, insieme a centinaia di attivisti provenienti da decine di Paesi. Il portavoce della missione, Saif Abukeshek, ha confermato che le forze israeliane hanno già bloccato almeno 13 imbarcazioni, con più di 200 persone a bordo. “La missione continua – ha dichiarato – circa 30 navi stanno ancora cercando di allontanarsi dalle unità israeliane e di raggiungere Gaza. Sono determinate e motivate a rompere l’assedio”.

Israele ha annunciato che le persone fermate saranno trasferite al porto di Ashdod e successivamente espulse verso i Paesi d’origine. Il ministero degli Esteri israeliano ha fatto sapere che “Greta e i suoi amici sono sani e salvi”, senza specificare ulteriori dettagli sul luogo di detenzione.

Intanto la vicenda ha avuto ripercussioni anche in Italia. Usb e Cgil hanno proclamato per domani uno sciopero generale in segno di protesta. Già nella giornata di oggi si sono registrate manifestazioni spontanee in diverse città: a Napoli attivisti pro-Palestina hanno bloccato la stazione ferroviaria, mentre tensioni e scontri con la polizia si sono verificati a Torino, Roma e Milano. Nel frattempo il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invitato alla calma, dichiarando che “bloccare le stazioni non aiuta il popolo palestinese”.

La situazione rimane in evoluzione: mentre parte della Flotilla è ormai sotto il controllo di Israele, una parte significativa della flotta continua a tentare la traversata, nel tentativo di raggiungere le coste della Striscia entro poche ore.