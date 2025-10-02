La guerra a Gaza in diretta: Israele abborda Flotilla, 22 italiani fermati. Soldati israeliani salgono sulle barche

Le ultime news dalla Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza: gli aggiornamenti in diretta. Le operazioni di intercettazione da parte della marina israeliana proseguono senza sosta. Finora sono state fermate 20 imbarcazioni su un totale di 44, mentre 22 risultano ancora in navigazione verso la Striscia di Gaza. Due barche avrebbero invece virato verso nord, in direzione di Cipro. Le unità di testa si trovano ormai a circa 40 miglia nautiche dalla costa, meno di 80 chilometri da Gaza, ma appare improbabile che riescano a raggiungere la destinazione senza essere bloccate.
Tra le navi già intercettate figura la "Morgana", a bordo della quale viaggiavano, secondo gli attivisti, il senatore M5s Marco Croatti e l’europarlamentare Avs Benedetta Scuderi. In totale sarebbero 22 gli italiani fermati insieme agli altri passeggeri. Non è chiaro dove siano stati condotti: il ministero degli Esteri israeliano ha parlato genericamente di un porto nazionale, mentre nei giorni scorsi era stato citato Ashdod. Le persone trattenute (tra cui l'attivista Greta Thunberg) dovrebbero essere espulse nei rispettivi Paesi, ma non ci sono tempistiche definite. Alcune telecamere rimaste attive sulla barca "Captain Nikos" hanno documentato i militari israeliani salire a bordo durante l’abbordaggio.
Intanto in Italia e in diversi altri Paesi europei si moltiplicano cortei e manifestazioni di solidarietà con la Flotilla. A Roma un presidio partito da piazza della Repubblica è stato sciolto dalle forze dell’ordine; parte dei manifestanti si è poi spostata davanti alla Stazione Termini, mentre un gruppo di studenti ha fatto rientro alla Sapienza. Nella stessa zona sono comparse scritte contro Israele e a sostegno di Gaza su vetrine e muri, e una bandiera palestinese è stata issata su un pennone di piazza della Repubblica.
Sono 22 le barche ancora in navigazione verso Gaza, la più vicina alla costa è Mikeno
Il tracciamento in tempo reale segnala che almeno 22 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla stanno ancora navigando verso Gaza, senza essere state finora intercettate dalla marina israeliana. Le unità più vicine alla costa si trovano ad una cinquantina di chilometri di distanza (31-37 miglia). Il tracciatore mostra poi che una nave – la Mikeno – si trova all’interno delle acque territoriali di Gaza. Non è chiaro però se sia già stata intercettata dalle forze israeliane.
Hamas: "Nessun legame con arrestati per possibile attacco a obiettivi israeliani"
Hamas ha negato qualsiasi collegamento con i tre sospettati arrestati a Berlino per aver procurato armi per potenziali attacchi contro obiettivi israeliani o ebraici nel Paese. "Le accuse secondo cui i detenuti avrebbero legami con Hamas sono infondate e mirano a danneggiare la reputazione del movimento e a distorcere la simpatia del popolo tedesco per il nostro popolo palestinese", ha affermato il gruppo in una nota, aggiungendo che "Hamas sottolinea che la sua politica è sempre stata e rimane quella di limitare la sua lotta contro l'occupazione sionista esclusivamente all'interno della Palestina".
Tra le 22 persone fermate da Israele c'è anche l'eurodeputata Avs Scuderi
"Mi hanno catturata, blocchiamo tutto! Israele ha violato ancora una volta il diritto internazionale. Non possiamo restare in silenzio". Così l'eurodeputata Benedetta Scuderi di Avs in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, fermata insieme alle altre persone a bordo dell'imbarcazione Morgana, parte della Global Sumud Flotilla. "Se state guardando questo video è perchè probabilmente sono stata fermata e catturata illegalmente da Israele. Ci hanno intercettate in acque internazionali, hanno violato il diritto marittimo internazionale, hanno preso di mira persone civili che portano aiuti, e lo hanno fatto impunemente", afferma Scuderi nel video. "Questo è un vero e proprio atto di pirateria. Noi equipaggio di mare e voi equipaggio di terra abbiamo dimostrato che un mondo giusto è possibile e che siamo disposti a lottare per averlo", ha aggiunto l'eurodeputata
Quante sono le barche di Flotilla fermate da Israele
Gli aggiornamenti dalla Global Sumud Flotilla oggi 2 ottobre
La Global Sumud Flotilla è stata intercettata dalla marina israeliana a meno di 70 miglia da Gaza. Le operazioni di abbordaggio sono iniziate nel pomeriggio di mercoledì, quando diverse navi militari hanno raggiunto le imbarcazioni dirette verso la Striscia. Secondo il sito ufficiale della Flotilla, al momento risultano 20 barche fermate, mentre 23 proseguono la rotta verso sud e altre due hanno cambiato direzione, puntando apparentemente verso Cipro.
Tra le unità già intercettate c’è anche la “Morgana”, con a bordo, secondo gli attivisti, il senatore M5s Marco Croatti e l’europarlamentare Avs Benedetta Scuderi. In totale sarebbero 22 gli italiani fermati, insieme a centinaia di attivisti provenienti da decine di Paesi. Il portavoce della missione, Saif Abukeshek, ha confermato che le forze israeliane hanno già bloccato almeno 13 imbarcazioni, con più di 200 persone a bordo. “La missione continua – ha dichiarato – circa 30 navi stanno ancora cercando di allontanarsi dalle unità israeliane e di raggiungere Gaza. Sono determinate e motivate a rompere l’assedio”.
Israele ha annunciato che le persone fermate saranno trasferite al porto di Ashdod e successivamente espulse verso i Paesi d’origine. Il ministero degli Esteri israeliano ha fatto sapere che “Greta e i suoi amici sono sani e salvi”, senza specificare ulteriori dettagli sul luogo di detenzione.
Intanto la vicenda ha avuto ripercussioni anche in Italia. Usb e Cgil hanno proclamato per domani uno sciopero generale in segno di protesta. Già nella giornata di oggi si sono registrate manifestazioni spontanee in diverse città: a Napoli attivisti pro-Palestina hanno bloccato la stazione ferroviaria, mentre tensioni e scontri con la polizia si sono verificati a Torino, Roma e Milano. Nel frattempo il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invitato alla calma, dichiarando che “bloccare le stazioni non aiuta il popolo palestinese”.
La situazione rimane in evoluzione: mentre parte della Flotilla è ormai sotto il controllo di Israele, una parte significativa della flotta continua a tentare la traversata, nel tentativo di raggiungere le coste della Striscia entro poche ore.