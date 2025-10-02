Manifestazione per la Global Sumud Flotilla al Colosseo: centinaia di bandiere della Palestina sventolano a Roma
Una marea umana circonda il Colosseo. Sono migliaia le persone attese per la manifestazione di oggi, giovedì 2 ottobre 2025. Dopo la grande mobilitazione di ieri sera, questo è il primo dei tre giorni di manifestazioni nella capitale e in tutta Italia. L'appuntamento è al Colosseo, dove confluiscono anche altri cortei che si stano spostando verso il punto di incontro. Fra questi ultimi, quello di studenti e collettivi è in arrivo dall'Università della Sapienza.
Una volta arrivati ai piedi del Colosseo, sono subito scattati i primi cori, mentre le bandiere si agitano al vento. Nel mirino dei cori il governo Meloni e la sua complicità nel genocidio. "Giorgia Meloni, devi andartene vattene vattene", si sente. "Se vuoi bloccare tutto, anche te, sciopero sciopera", cantano ricordando gli scioperi in corso, di domani e dopodomani. E ancora: "Roma, lo so da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare".
Nel frattempo, la folla di manifestanti continua a crescere, arrivando a piedi e con i mezzi pubblici. Alcuni autobus sono costretti a interrompere e modificare il proprio percorso: anche oggi le strade vengono bloccate dalla mobilitazione per Gaza e la Global Sumud Flotilla. Ancora aperta, invece, la fermata di Colosseo della linea B della metropolitana. Già dalla stazione non passa inosservato il flusso di persone in mobilitazione sotto al monumento, come mostra la foto in alto.