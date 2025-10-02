Manifestazione per la Global Sumud Flotilla al Colosseo: centinaia di bandiere della Palestina sventolano a Roma

Il Colosseo è circondato di bandiere della Palestina: sono ancora una volta migliaia le persone scese a manifestare per Gaza e per la Global Sumud Flotilla a Roma.

La mobilitazione al Colosseo. Foto di Chiara Garbin per Fanpage.it.

Una marea umana circonda il Colosseo. Sono migliaia le persone attese per la manifestazione di oggi, giovedì 2 ottobre 2025. Dopo la grande mobilitazione di ieri sera, questo è il primo dei tre giorni di manifestazioni nella capitale e in tutta Italia. L'appuntamento è al Colosseo, dove confluiscono anche altri cortei che si stano spostando verso il punto di incontro. Fra questi ultimi, quello di studenti e collettivi è in arrivo dall'Università della Sapienza.

La manifestazione per la Palestina al Colosseo. Foto di Chiara Garbin per Fanpage.it.

Una volta arrivati ai piedi del Colosseo, sono subito scattati i primi cori, mentre le bandiere si agitano al vento. Nel mirino dei cori il governo Meloni e la sua complicità nel genocidio. "Giorgia Meloni, devi andartene vattene vattene", si sente. "Se vuoi bloccare tutto, anche te, sciopero sciopera", cantano ricordando gli scioperi in corso, di domani e dopodomani. E ancora: "Roma, lo so da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare".

Le persone all’uscita della metro Colosseo verso la manifestazione. Foto di Francesco Esposito per Fanpage.it.

Nel frattempo, la folla di manifestanti continua a crescere, arrivando a piedi e con i mezzi pubblici. Alcuni autobus sono costretti a interrompere e modificare il proprio percorso: anche oggi le strade vengono bloccate dalla mobilitazione per Gaza e la Global Sumud Flotilla. Ancora aperta, invece, la fermata di Colosseo della linea B della metropolitana. Già dalla stazione non passa inosservato il flusso di persone in mobilitazione sotto al monumento, come mostra la foto in alto.