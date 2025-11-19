Carmen Consoli dipinge la Meloni come un pupazzetto “incazzatissimo”, la redazione di FdI: “Che triste declino”

Carmen Consoli paragona Meloni ai “pupazzetti con gli occhi che escono” e Fratelli d’Italia attacca la cantautrice: “Insultare Giorgia Meloni per il suo aspetto fisico è diventata una vera e propria cantilena”.

Durante un incontro su "Poesie e musica in Sicilia", presso l'aula magna del Dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università di Palermo, Carmen Consoli ha trasformato una lezione sulla lingua siciliana in un ring dove tirare una battuta che ha fatto il giro dei social network e scatenato la reazione furiosa di Fratelli d'Italia. Obiettivo, ovviamente, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "L'altro giorno ho avuto un incubo", ha spiegato la ‘cantantessa', "avete presente quei pupazzetti che schiacci la pancia ed escono gli occhi? C'era la Meloni incazzatissima con me che pareva ‘sto pupazzetto che schiacci la pancia e le escono gli occhi". FdI: "Che triste declino per Carmen Consoli".

La battuta di Carmen Consoli

"L'altro giorno ho avuto un incubo, avete presente quei pupazzetti che schiacci la pancia ed escono gli occhi? C'era la Meloni incazzatissima con me che pareva ‘sto pupazzetto che schiacci la pancia e le escono gli occhi", ha raccontato la cantautrice, strappando risate al pubblico presente. L'immagine surreale ha scatenato l'ira del partito di Governo. Poi, la Consoli ha ricordato la polemica di qualche mese fa, nei giorni della Flotilla: "Se avessi una barchetta, sarei partita senza esitazioni verso Gaza", aveva detto.

Mi hanno dato della ‘comunista con la barca a vela'. Dire questa cosa si è trasformata nel fatto che io avrei la barca a vela. È inutile che vi studiate ‘sto saluto romano se non conoscete l'italiano.

La risposta di Fratelli d'Italia

La replica del partito di governo è arrivata via social: "Insultare Giorgia Meloni per il suo aspetto fisico è diventata una vera e propria cantilena. Carmen Consoli, cerchi davvero la ribalta in questo modo? Che triste declino". Anche in questo caso, dopo la metafora della barchetta, la Consoli sceglie di fare ironia grottesca. Che però, Fratelli d'Italia ha scelto di non cogliere.