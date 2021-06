in foto: Frecce tricolore (LaPresse)

Il 2 giugno si festeggia la Festa della Repubblica, una delle feste più sentite del Paese, quella che ripercorre, appunto, poche settimane dopo quella della Liberazione, uno dei momenti più importanti della Storia del nostro Paese. Era il 2 giugno 1946, il primo dei due giorni in cui gli italiani e le italiane furono chiamati alle urne per il referendum istituzionale che chiedeva alla popolazione di decidere se, per il futuro del Paese, avrebbero voluto la monarchia o la Repubblica. L'Italia usciva dalla Seconda Guerra Mondiale e da una dittatura ventennale da parte del Partito Fascista di Benito Mussolini, appoggiato anche dalla Corona. Il referendum fu la prima votazione a suffragio universale e vide la vittoria della Repubblica che ottenne il 54,3% di votazioni. Il 18 giugno la Cassazione diede il via alla Repubblica Italiana.

Frasi e aforismi per la Festa della Repubblica

Da quel momento la Repubblica è diventata oggetto anche di aforismi, frasi celebri dette da alcuni dei personaggi principali della Storia Repubblicana italiana. Sono tante le citazioni alla Repubblica che si trovano nei libri di storia, nella Costituzione, ovviamente, e anche nei discorsi ufficiali, da Sandro Pertini a Nilde Iotti, fino a Sergio Mattarella.