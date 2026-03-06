Britney Spears guidava “in modo folle ad alta velocità”: l’inseguimento della polizia è durato un’ora
Emergono nuovi dettagli circa l'arresto di Britney Spears, avvenuto mercoledì sera intorno alle 21.30, ora locale per la California. La berlina della cantante di "Baby, one more time!" sfrecciava a velocità folle lungo l'autostrada e la pattuglia posta di controllo non ha potuto fare altro che bloccarla, ma solo dopo un inseguimento durato un'ora.
I dettagli dell'arresto
I dettagli emersi nelle ultime ore rendono il quadro ancora più nitido, e più pesante. Una registrazione della chiamata al numero di emergenza, ottenuta dal Daily Mail, documenta il momento in cui la pattuglia inizia a monitorare l'auto della cantante: "Una berlina nera, frenate brusche, slalom tra le corsie e un faro posteriore mancante."
Un secondo agente chiede di inviare rinforzi nella zona. L'auto viene identificata come una BMW decapottabile del 2026. Il pedinamento inizia alle 20:13 e si conclude un'ora dopo, alle 21:13, con Britney ferma sul bordo della carreggiata. Dopo essere stata fatta scendere dal veicolo, la cantante è stata sottoposta a una serie di esami per l'alcol test. I risultati hanno portato gli agenti a richiedere l'intervento di un Drug Recognition Expert, una figura specializzata nella valutazione dello stato di alterazione da sostanze. L'accusa formulata è stata di guida sotto l'influenza di alcol e droghe. Da lì, l'arresto alle 3 di notte e il rilascio alle 6 del mattino col solo obbligo di presentarsi in tribunale il prossimo 4 maggio.
L'ultimo video prima del silenzio
Mentre la notizia dell'arresto si diffondeva, i fan hanno notato qualcosa: l'account Instagram di Britney Spears era sparito. Disattivato, presumibilmente lo stesso giorno del fermo. L'ultimo contenuto pubblicato prima della scomparsa del profilo è diventato, a posteriori, qualcosa di difficile da guardare senza un nodo allo stomaco: un video in cui Britney balla da sola, in modo improvvisato, in una stanza quasi al buio. La colonna sonora è una canzone degli Enya. Nessuna didascalia. Nessuna spiegazione. Solo lei, il buio e quella musica.