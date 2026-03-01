BigMama ancora bloccata a Dubai, gli aggiornamenti: “Non abbiamo chiuso occhio, voglio tornare a casa”

Non si placa l'emergenza negli Emirati Arabi Uniti, dove la tensione internazionale ha trasformato una trasferta in un vero e proprio sequestro logistico per centinaia di italiani. Tra i connazionali coinvolti c'è anche BigMama: la cantante, attraverso i suoi canali social, continua a documentare le ore di angoscia, segnate da esplosioni e da un'incertezza che sembra non avere fine. Gli aggiornamenti sui social: "Non abbiamo chiuso occhio".

BigMama bloccata a Dubai dà aggiornamenti

Il momento di massima paura è scattato all'alba di domenica 1 marzo, quando sui telefoni di chiunque si trovasse nell'area di Dubai è apparso un messaggio di allerta nazionale. Nello screenshot condiviso dalla rapper si legge l'invito perentorio a cercare immediatamente un riparo sicuro all'interno degli edifici, lontano da finestre e aree aperte, a causa di una potenziale minaccia missilistica. "Stanotte non abbiamo chiuso occhio, si sentono continuamente rumori dal cielo", ha raccontato BigMama, cercando di rassicurare i fan nonostante l'evidente stato di agitazione. La minaccia si è fatta concreta quando alcuni frammenti di missili intercettati sono caduti nella zona di The Palm, provocando un incendio in un noto hotel e causando alcuni feriti leggeri.

Voli cancellati e l'appello alla Farnesina

Mentre per i voli istituzionali si sono trovate soluzioni d'emergenza, per i civili la situazione resta critica. Sono oltre 700 i voli cancellati nella sola giornata di oggi, con le compagnie aeree che prevedono sospensioni per diversi giorni. Questo blocco totale ha lasciato migliaia di turisti in un limbo burocratico senza precedenti. L'appello di BigMama alle autorità italiane si fa sempre più pressante: "Vi prego, massima attenzione su di noi, siamo in tantissimi e vogliamo tornare a casa". Nonostante i contatti costanti con l'Ambasciata ad Abu Dhabi, al momento non è previsto un piano di evacuazione immediata. Ai connazionali bloccati negli hotel è stato caldamente raccomandato di non lasciare le strutture e di esercitare la massima cautela in attesa di nuove disposizioni.