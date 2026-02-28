BigMama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran: “Continuiamo a sentire missili sulla testa. Sono terrorizzata”

"Stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili".

È con le lacrime agli occhi BigMama mentre registra una storia che ha condiviso poco fa sul proprio profilo Instagram dopo che è rimasta bloccata a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per via della chiusura dello spazio aereo disposta a seguito degli attacchi di USA e Israele contro l'Iran – e risposta di Teheran – in corso da questa mattina.

"Stamattina sono partita dall'aeroporto di Malè quando il nostro volo è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai. Siamo stati portati in hotel e adesso ci dicono che dobbiamo restare qui facendo attenzione. Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa. Io sono terrorizzata, siamo tante persone qui. Occhi su di noi, vogliamo tornare a casa. Non ho mai chiesto niente ma ho troppa paura", ha detto rivolgendosi ai suoi follower.

Insieme alla cantante ci sono dunque tanti altri italiani, tra cui pure il ministro della Difesa, Guido Crosetto, volato negli Emirati Arabi ieri sera con un volo civile per riprendere la famiglia. Sarebbe dovuto rientrare oggi, ma il suo volo è stato cancellato a causa delle chiusure degli spazi aerei decretati dai Paesi mediorientali dopo gli attacchi sull'Iran. Difficili appaiono al momento – si apprende – anche i contatti con il Consolato Italiano.

Anche Dubai è stata colpita nelle scorse ore, diventando uno degli obiettivi degli attacchi iraniani arrivati in risposta all'operazione militare degli Usa e di Israele contro Teheran. Testimoni hanno riferito di colonne di fumo, anche la famosa zona di Palm Island, dove ci sarebbero stati anche 4 feriti. Ancora da chiarire la dinamica ma diversi video sui media locali mostrano una esplosione dopo l'impatto di quello che sembra un drone o un missile.