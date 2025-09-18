Musica e Cultura
Biglietti tour Palazzetti Renato Zero, al via la vendita: i prezzi e dove acquistarli

Il 24 gennaio Renato Zero partirà col suo tour nei palazzetti: da oggi è aperta la vendita dei biglietti, ecco quanto costano e come acquistarli.
Immagine

Parte oggi la vendita dei biglietti per i concerti del prossimo tour di Renato Zero che dopo il singolo Senza pubblicherà il nuovo album L'Orazero il prossimo 3 ottobre, pochi giorni dopo il suo compleanno che cade il 30 settembre. Il cantautore, uno dei nomi che hanno fatto la Storia delle musica italiana, celebrerà questoi nuovo album con un tour nei palazzetti italiani che partirà il prossimo gennaio 2026 fino ad aprile, con il debutto nella sua Roma che lo vedrà salire sul palco per sei volte prima di toccare Firenze, Torino, Mantova, Bologna, Eboli e Messina, tra le altre.

Quando costano i biglietti per i concerti di Renato Zero

Da oggi 18 settembre, quindi, è possibile acquistare i biglietti per il tour. I prezzi varieranno a seconda del settore che si sceglierà e partono da 53 euro, fino ad arrivare ai 90 euro (prezzi che si basano sulle date di Roma) e che prevedono anche posti a visibilità limitata o scarsa. Ecco i prezzi divisi per settore.

Platea numerata B

  • INTERO € 90,95
  • INTERO + SPECIAL TICKET GIFT BOX€ 96,44

Platea Numerata

  • INTERO € 85,60
  • INTERO + SPECIAL TICKET GIFT BOX€ 91,09

Tribuna laterale numerata

  • INTERO € 80,25
  • INTERO + SPECIAL TICKET GIFT BOX€ 85,74

Tribuna laterale numerata (visibilità limitata)

  • INTERO€ 74,90
  • INTERO + SPECIAL TICKET GIFT BOX€ 80,39

Tribuna laterale numerata (scarsa visibilità)

  • INTERO€ 69,55
  • INTERO + SPECIAL TICKET GIFT BOX€ 75,04

Terzo anello centrale numerato

  • INTERO€ 64,20
  • INTERO + SPECIAL TICKET GIFT BOX€ 69,69

Terzo anello laterale numerato

  • INTERO€ 58,85
  • INTERO + SPECIAL TICKET GIFT BOX€ 64,34

Terzo anello laterale numerato (visibilità limitata)

  • INTERO€ 53,50
  • INTERO + SPECIAL TICKET GIFT BOX€ 58,99

Terzo anello laterale numerato (visibilità scarsa)

  • INTERO€ 53,50
  • INTERO + SPECIAL TICKET GIFT BOX€ 58,99

Come acquistare i biglietti per vedere il concerto di Renato Zero

I biglietti per assistere al concerto sono in vendita dalle 11 di oggi su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket. Renato Zero sarà in tour da gennaio ad aprile, ecco tutte le date del suo tour:

  • 24 gennaio – Roma – Palazzo Dello Sport
  • 25 gennaio – Roma – Palazzo Dello Sport
  • 28 gennaio – Roma – Palazzo Dello Sport
  • 29 gennaio – Roma – Palazzo Dello Sport
  • 31 gennaio – Roma – Palazzo Dello Sport
  • 1 febbraio – Roma – Palazzo Dello Sport
  • 11 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum
  • 12 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum
  • 14 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum
  • 15 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum
  • 7 marzo – Torino – Inalpi Arena
  • 8 marzo – Torino – Inalpi Arena
  • 11 marzo – Mantova – Palaunical
  • 13 marzo – Mantova – Palaunical
  • 18 marzo – Conegliano – Prealpi San Biagio Arena
  • 20 marzo – Conegliano – Prealpi San Biagio Arena
  • 24 marzo – Bologna – Unipol Arena
  • 28 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena
  • 4 aprile – Eboli – Palasele
  • 8 aprile – Bari – Palaflorio
  • 9 aprile – Bari – Palaflorio
  • 15 aprile – Messina – Palarescifina
  • 16 aprile – Messina – Palarescifina
