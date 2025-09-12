Biglietti tour mondiale Laura Pausini, al via la vendita generale: i prezzi e dove acquistarli

Laura Pausini

Parte oggi la vendita generale – quella per i fan è partita ieri – dei biglietti per il tour mondiale di Laura Pausini annunciato assieme al nuovo album Io canto 2 che arriva 9 anni dopo il successo del primo capitolo e questa volta avrà anche una versione in spagnolo, quindi oltre alle cover delle canzoni italiane più amate dalla cantante, ci saranno anche quelle degli artisti latini. La cantante ha pubblicato oggi La mia storia tra le dita, la canzone di Gianluca Grignani che segna il primo capitolo di questa nuova avventura. L'Io Canto World tour partirà il 27 marzo 2026 da Pamplona, in Spagna – nazione adottiva, ormai, della cantante – e toccherà gli Stati Uniti, l'America del Sud e l'Europa, con alcune date anche nei palazzetti e negli stadi italiani, con Milano, Roma, Bari, Messina e Eboli tra le date.

Quanto costano i biglietti per i concerti di Laura Pausini

In attesa di conoscere quali sono i prezzi per gli spettacoli italiani, sono usciti i prezzi di alcuni dei concerti che la cantante terrà in Sud America, e i prezzi variano da circa 40 euro più prevendita ai circa 200 euro (in Ecuador) mentre in Colombia si va dai 32 euro ai 150 euro più prevendita. I prezzi in Italia usciranno a partire dalle 12, così come quelli per i biglietti per il resto del mondo dove Laura Pausini girerà per circa un anno e mezzo, dal 2026 al 2027.

Dove acquistare i biglietti per il tour mondiale 2025 – 2026

Per quanto riguarda i biglietti per il tour di Laura Pausini sarà possibile comprarli sui vari siti d'acquisto dei vari Paesi, da Ticketone a Ticketmaster. Per gli iscritti al fanclub è stata prevista una speciale presale a partire dalle 11:00 giovedì 11 settembre 2025. Per acquistarli bisognava essere iscritti al fanclub e collegarsi al sito www.laura4u.com. I biglietti sono andati esauriti in poco tempo in molte delle città. Laura Pausini canterà per tre serate all'Unipol Arena di Milano il 4, 6 e 7 ottobre 2026, poi il 17 ottobre 2026 alla Inalpi Arena di Torino, il 3 novembre alla Unipol Arena di Bologna, il 6 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze per tornare nel suo Paese nel 2027 quando si esibirà nel tour degli stadi: il 12 giugno allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 19 giugno allo stadio San Nicola di Bari, il 3 luglio allo stadio Olimpico di Roma prima di chiudere i concerti nel nostro Paese il 9 novembre al palasele di Eboli.