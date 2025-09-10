Laura Pausini annuncia il tour mondiale Io canto 2026 e 2027: quando acquistare i biglietti per i concerti

Laura Pausini ha annunciato il suo tour mondiale, l’Io canto World Tour che si terrà nel 2026 e 2027, toccando Nord e Sud America oltre all’Europa con 10 concerti in Italia, tre dei quali a Milano.

Laura Pausini

Laura Pausini ha annunciato il suo tour mondiale che seguirà l'uscita del suo prossimo album Io canto 2 (Warner Music), seguito di Io canto, l'ottavo in studio, pubblicato il 10 novembre 2006. Dopo 20 anni, quindi, la cantante tornerà a cantare i successi degli altri, come ha fatto nel singolo di lancio, ovvero la cover de La mia storia tra le dita che sarà pubblicata il prossimo 12 settembre, dando il la definitivo a tutto il progetto. La cantante, intanto, ha voluto regalare ai fan le date del tour che la vedranno girare tutto il mondo tra il 27 marzo 2026, quando comincerà alla Navarra Arena di Pamplona e la terrà impegnata fino al 24 novembre 2027 quando sarà impegnata alla Ziggo Dome di Amsterdam, toccando anche l'Italia, con tre concerti all'Unipol Forum di Milano, tra gli altri.

Quando e come acquistare i biglietti per i concerti di Laura Pausini

Friends and Partner ha anche svelato quando saranno disponibili i biglietti per assistere ai concerti della cantante, una delle poche a poter programmare un tour nelle principali arene di tutto il mondo. La vendita generale partirà dalle ore 11:00 di venerdì 12 settembre 2025, ma per gli iscritti al fanclub della cantante si parte prima, ovvero già da domani, giovedì 11 settembre 2025 a partire dalle 11. “Il live è per me forse la parte più importante di ogni progetto, – dice Laura Pausini in una nota – il vero obiettivo di ogni mia uscita: il pubblico. Cercherò anche quest’anno di toccare più città possibili, e presentare uno spettacolo che mi rappresenta al 100%. Sto lavorando tanto per mettere a fuoco quello che sarà il palco giusto, la scaletta giusta, la produzione giusta per fotografare questo nuovo capitolo della mia musica".

Il nuovo album Io canto 2 anche in spagnolo

Io canto 2 uscirà nei prossimi mesi, la data non è ancora stata annunciata. La cantante ha spiegato che dopo il primo Grammy aveva scelto di portare la musica italiana nel mondo: "Non ho mai smesso di pensare che avrei voluto fare altre edizioni di quell’album di cover, e la decisione è arrivata durante il mio ultimo lunghissimo tour iniziato nel 2023 e finito a Capodanno 2024". La differenza con l'album del 2006 è che questa volta uscirà anche la versione spagnola, con i brani che più ama degli autori latini: "Rappresenta per me il riassunto della mia professione, rendere omaggio alle canzoni del passato dei miei idoli, più che colleghi, come una delle forme di rispetto più grandi, mettendomi non in primo piano ma a servizio di quella canzone, con orgoglio".

Tutte le date dell'Io canto World Tour

Il tour mondiale di Laura Pausini partirà a marzo 2026 dalla Spagna e toccherà gli Stati Uniti, il Sud America, l'Europa e anche l'Italia quando si esibirà in tre date a Milano il 4, 6 e 7 ottobre 2026, continuando il 17 ottobre 2026 alla Inalpi Arena di Torino, il 3 novembre alla Unipol Arena di Bologna, il 6 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze per tornare nel suo Paese nel 2027 quando si esibirà il 12 giugno allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 19 giugno allo stadio San Nicola di Bari, il 3 luglio allo stadio Olimpico di Roma e il 9 novembre al palasele di Eboli. Ecco tutte le date: