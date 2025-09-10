Laura Pausini annuncia il tour mondiale Io canto 2026 e 2027: quando acquistare i biglietti per i concerti
Laura Pausini ha annunciato il suo tour mondiale che seguirà l'uscita del suo prossimo album Io canto 2 (Warner Music), seguito di Io canto, l'ottavo in studio, pubblicato il 10 novembre 2006. Dopo 20 anni, quindi, la cantante tornerà a cantare i successi degli altri, come ha fatto nel singolo di lancio, ovvero la cover de La mia storia tra le dita che sarà pubblicata il prossimo 12 settembre, dando il la definitivo a tutto il progetto. La cantante, intanto, ha voluto regalare ai fan le date del tour che la vedranno girare tutto il mondo tra il 27 marzo 2026, quando comincerà alla Navarra Arena di Pamplona e la terrà impegnata fino al 24 novembre 2027 quando sarà impegnata alla Ziggo Dome di Amsterdam, toccando anche l'Italia, con tre concerti all'Unipol Forum di Milano, tra gli altri.
Quando e come acquistare i biglietti per i concerti di Laura Pausini
Friends and Partner ha anche svelato quando saranno disponibili i biglietti per assistere ai concerti della cantante, una delle poche a poter programmare un tour nelle principali arene di tutto il mondo. La vendita generale partirà dalle ore 11:00 di venerdì 12 settembre 2025, ma per gli iscritti al fanclub della cantante si parte prima, ovvero già da domani, giovedì 11 settembre 2025 a partire dalle 11. “Il live è per me forse la parte più importante di ogni progetto, – dice Laura Pausini in una nota – il vero obiettivo di ogni mia uscita: il pubblico. Cercherò anche quest’anno di toccare più città possibili, e presentare uno spettacolo che mi rappresenta al 100%. Sto lavorando tanto per mettere a fuoco quello che sarà il palco giusto, la scaletta giusta, la produzione giusta per fotografare questo nuovo capitolo della mia musica".
Il nuovo album Io canto 2 anche in spagnolo
Io canto 2 uscirà nei prossimi mesi, la data non è ancora stata annunciata. La cantante ha spiegato che dopo il primo Grammy aveva scelto di portare la musica italiana nel mondo: "Non ho mai smesso di pensare che avrei voluto fare altre edizioni di quell’album di cover, e la decisione è arrivata durante il mio ultimo lunghissimo tour iniziato nel 2023 e finito a Capodanno 2024". La differenza con l'album del 2006 è che questa volta uscirà anche la versione spagnola, con i brani che più ama degli autori latini: "Rappresenta per me il riassunto della mia professione, rendere omaggio alle canzoni del passato dei miei idoli, più che colleghi, come una delle forme di rispetto più grandi, mettendomi non in primo piano ma a servizio di quella canzone, con orgoglio".
Tutte le date dell'Io canto World Tour
Il tour mondiale di Laura Pausini partirà a marzo 2026 dalla Spagna e toccherà gli Stati Uniti, il Sud America, l'Europa e anche l'Italia quando si esibirà in tre date a Milano il 4, 6 e 7 ottobre 2026, continuando il 17 ottobre 2026 alla Inalpi Arena di Torino, il 3 novembre alla Unipol Arena di Bologna, il 6 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze per tornare nel suo Paese nel 2027 quando si esibirà il 12 giugno allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 19 giugno allo stadio San Nicola di Bari, il 3 luglio allo stadio Olimpico di Roma e il 9 novembre al palasele di Eboli. Ecco tutte le date:
- venerdì 27 marzo 2026 – 20:30 PAMPLONA (ES) · NAVARRA ARENA
- domenica 29 marzo 2026 – 21:00 ARONA – TENERIFE · ESTADIO ANTONIO DOMINGUEZ
- giovedì 02 aprile 2026 – 19:30 BARCELONA · PALAU ST JORDI
- sabato 04 aprile 2026 – 19:30 VALENCIA · ROIG ARENA
- lunedì 06 aprile 2026 – 19:30 MADRID · MOVISTAR ARENA
- venerdì 10 aprile 2026 – 21:00 MONTEVIDEO · ANTEL ARENA
- domenica 12 aprile 2026 – 21:00 BUENOS AIRES · MOVISTAR ARENA
- mercoledì 15 aprile 2026 – 21:00 SANTIAGO · MOVISTAR ARENA
- giovedì 16 aprile 2026 – 21:00 SANTIAGO · MOVISTAR ARENA
- sabato 18 aprile 2026 – 21:00 LIMA · ARENA 1
- mercoledì 22 aprile 2026 – 20:00 BOGOTA · MOVISTAR ARENA
- venerdì 24 aprile 2026 – 21:00 QUITO · COLISEO RUMINAHUI
- mercoledì 29 aprile 2026 – 19:00 SAN JOSÈ · ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA
- sabato 02 maggio 2026 – 21:00 MEXICO DF · ARENA CDMX
- martedì 05 maggio 2026 – 21:00 GUADALAJARA · ARENA GUADALAJARA
- giovedì 07 maggio 2026 – 21:00MONTERREY · ARENA MONTERREY
- domenica 10 maggio 2026 – 20:00 SANTO DOMINGO · ARENA SANTO DOMINGO
- giovedì 14 maggio 2026 – 20:30 SAN JUAN · COLISEO DE PUERTO RICO
- sabato 16 maggio 2026 – 20:00 MIAMI · KASEYA CENTER
- giovedì 21 maggio 2026 – 20:00 ORLANDO · KIA CENTER
- sabato 23 maggio 2026 – 20:00 DALLAS · TEXAS TRUST CU THEATRE
- giovedì 28 maggio 2026 – 20:00 LOS ANGELES · PEACOCK THEATER
- sabato 30 maggio 2026 – 20:00 CHICAGO · ROSEMONT THEATRE
- giovedì 04 giugno 2026 – 20:00 TORONTO · COCA-COLA COLISEUM
- sabato 06 giugno 2026 – 20:00 NEW YORK · THE THEATRE@MSG
- domenica 04 ottobre 2026 – 21:00 MILANO · UNIPOL FORUM
- martedì 06 ottobre 2026 – 21:00 MILANO · UNIPOL FORUM
- mercoledì 07 ottobre 2026 – 21:00 MILANO · UNIPOL FORUM
- domenica 11 ottobre 2026 – 19:00 STUTTGART · SCHLEYER HALLE
- martedì 13 ottobre 2026 – 20:00 OBERHAUSEN · RUDOLF WEBER-ARENA
- giovedì 15 ottobre 2026 – 19:30 ZURICH · HALLENSTADION
- sabato 17 ottobre 2026 – 21:00 TORINO · INALPI ARENA
- giovedì 22 ottobre 2026 – 21:30 LISBOA · MEO ARENA
- domenica 25 ottobre 2026 – 19:00 BRUXELLES · FOREST NATIONAL
- martedì 27 ottobre 2026 – 20:00 LUXEMBOURG · ROCKHAL
- venerdì 30 ottobre 2026 – 20:00 NICE · PALAIS NIKAIA
- domenica 01 novembre 2026 – 19:00 GENEVA (CH) · ARENA GENF
- martedì 03 novembre 2026 – 21:00 BOLOGNA (BO) · UNIPOL ARENA
- venerdì 06 novembre 2026 – 21:00 FIRENZE · NELSON MANDELA FORUM
- sabato 27 febbraio 2027 – 21:00 SAO PAULO · MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU
- sabato 12 giugno 2027 – 21:00 MESSINA · STADIO FRANCO SCOGLIO
- sabato 19 giugno 2027 – 21:00 BARI · STADIO SAN NICOLA
- sabato 03 luglio 2027 – 21:00 ROMA · STADIO OLIMPICO
- martedì 09 novembre 2027 – 21:00 EBOLI (SA) · PALASELE
- venerdì 12 novembre 2027 – 20:00 LYON-DÉCINES · LDLC ARENA
- domenica 14 novembre 2027 – 20:00 PARIS · ACCOR ARENA
- domenica 21 novembre 2027 – 19:30 GOTHENBURG · SCANDINAVIUM
- mercoledì 24 novembre 2027 – 19:45 AMSTERDAM · ZIGGO DOME