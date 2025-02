video suggerito

Biglietti concerto delle Blackpink a Milano: quando costano e dove acquistarli Le Blackpink suoneranno il 6 agosto all'Ippodromo Snai La Maura di Milano: ecco come acquistare i biglietti e quanto costano.

A cura di Redazione Music

Blackpink (ph Frazer Harrison:Getty Images for Coachella)

Le Blackpink arrivano per la prima volta in Italia dove suoneranno il prossimo 6 agosto 2025 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Da oggi sono disponibili i biglietti per lo spettacolo che JISOO, JENNIE, ROSÉ e LISA, ovvero le quattro componenti della K-Pop band coreana, terranno per la prima volta nel nostro Paese, parte del tour mondiale che le vedrà impegnate negli stadi in Nord America, Europa e Regno Unito quest'estate. Un concerto attesissimo, annunciato pochi giorni dopo quello degli Stray Kids che lo scorso anno avevano suonato proprio nella location meneghina quest'anno bisseranno esibendosi allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 30 luglio. La band coreana è una delle più influenti della scena pop mondiale, riuscendo con gli album The Album e Born Pink a conquistare la vetta delle classifiche mondiali, comprese quelle statunitensi.

Dove acquistare i biglietti per il concerto e i prezzi

Il costo dei biglietti del concerto delle Blackpink a Milano

Tutti coloro che vorranno comprare un biglietto per assistere al concerto – organizzato da Live Nation – che le Blackpink terranno all’Ippodromo Snai La Maura di Milano il prossimo 6 agosto lo possono già fare, visto che i biglietti sono in vendita dalle ore 12.00 di giovedì 27 febbraio sui siti ufficiali dei principali rivenditori, ovvero Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Per i fan c'è la possibilità di acquistare due biglietti, quello normale che costa 110,44 euro comprese le commissioni, oppure c'è un biglietto speciale chiamato Golden Circle che costa 171.80 euro totale, sempre commissioni comprese.

Quando comincia il tour mondiale delle Blackpink

Il BLACKPINK 2025 World Tour prenderà il via sabato 5 luglio con due spettacoli a Seoul presso il Goyang Stadium prima di fare tappa a Los Angeles, Chicago, Toronto, New York, Parigi, Milano e Barcellona e si concluderà venerdì 15 agosto all'iconico Wembley Stadium di Londra. Questo concerto permetterà alle BLACKPINK – che stanno portando avanti anche fortunati progetti solisti – a essere il primo gruppo K-POP in assoluto headliner di questa leggendaria struttura.