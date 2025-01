Gli Stray Kids a luglio 2025 allo Stadio Olimpico: come acquistare i biglietti per la band K-Pop

video suggerito

A cura di Redazione Music

Stray Kids (ph JYP Entertainment)

Gli Stray Kids tornano in Italia per una data unica che la band K-Pop terrà allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 30 luglio 2025. La band torna in Italia dopo il successo degli I-Days Milano 2024 quando si esibirono davanti a 70 mila persone in una giornata colpita da un forte temporale. Questa volta la band porta in tour il nuovo album Hop, uscito il 16 dicembre 2024 via Universal Music, e lo fa tornando addirittura in uno degli stadi simbolo del Paese all'interno di un tour mondiale che loi vedrà partire dall'Estadio Bicentenario La Florida in Cile il 27 marzo, per poi fare tappa in città come Rio de Janeiro, Los Angeles, Toronto, Londra e altre ancora.

Come acquistare i biglietti per vedere il concerto degli Stray Kids a Roma

I fan potranno mettersi in fila per acquistare i biglietti a partire da mercoledì 5 febbraio: i biglietti, infatti, saranno disponibili a partire dalle ore 15 sui siti di TicketMaster, TicketOne e VivTicket. Visto l'afflusso dello scorso anno, sarà interessante vedere se e in quanto tempo il concerto della band sudcoreana formata da Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. andrà sold out.

Il tour degli Stray Kids

La band ha annunciato le nuove date del loro Stray Kids World Tour <dominATE>, che si terrà negli stadi, a cui si sono aggiunte sette nuove date che includono un secondo spettacolo ad Arlington, in Texas, e a Madrid, in Spagna, a causa dell'incredibile richiesta dei fan, oltre a nuove tappe del tour a Roma, in Italia, e a Shizuoka, in Giappone. Questo è il terzo tour della band – il primo negli stadi – che segue il successo di Maniac che li vide esibirsi in 42 concerti in 18 città, mentre questa volta l'obiettivo è quello di ampliare l'offerta e il pubblico da raggiungere. Roma sarà il culmine di questo giro di concerti che li vedrà cantare pure a Città del Messico, San Paolo, Londra, Parigi e Los Angeles.

Quale sarà la scaletta degli Stray Kids

La band – che ha vinto il premio “Miglior artisti K-Pop a livello globale” ai Billboard Music Awards 2024 esibendosi in "Chk Chk Boom" e "JJAM"- porterà in concerto le canzoni che compongono il loro ultimo album HOP, ma come si legge anche nel comunicato ufficiale, ci saranno anche "le canzoni tratte dal disco ‘ATE', pubblicato lo scorso luglio, brani tratti dagli album precedenti, tra cui i preferiti dai fan, certificati oro, ‘Back Door', ‘God's Menu' e ‘MANIAC', oltre agli spazi solisti degli 8 componenti".