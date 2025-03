video suggerito

Zucchero a settembre 2025 a Verona: come acquistare i biglietti per i concerti all’Arena Zucchero ha annunciato sette concerti all’Arena di Verona dove il prossimo settembre festeggerà il suo compleanno. Ecco tutte le info per acquistare i biglietti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zucchero a San Siro (ph Luigi Rizzo)

Zucchero ha annunciato sette concerti speciali all'Arena di Verona, palcoscenico che ama molto e su cui si è più volte esibito. Però questa volta ha deciso di fare le cose in grande e ha deciso di organizzare sette concerti consecutivi che si terranno il 16, 17, 19, 20, 22, 23 e 25 settembre 2025. Una serie di concerti che ne fanno l'artista col legame più forte con l'arena scaligera, visto che ha collezionato 600 mila spettatori arrivati da tutto il mondo per i suoi 54 show tenuti ad oggi nella prestigiosa cornice veneta, è stato il primo artista a esibirsi per 22 serate in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e detiene il primato di artista con 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022). A stetembre, quindi terrà queste date che si chiuderanno il giorno del suo 70° compleanno, che festeggerà proprio su quel palco.

Come acquistare i biglietti per il vedere i concerti di Zucchero all'Arena di Verona

Per i fan del bluesman, sarà possibile acquistare i biglietti fin da subito. Già da domani, giovedì 27 marzo, infatti, sarà aperta la vendita dei biglietti per gli show all’Arena di Verona: l'acquisto sarà possibile dalle ore 14.00 su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare il sito di Friends and Partners. Zucchero salirà sul palco di Verona assieme a una band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Zucchero raccontato da un film e da Discover II

Zucchero è stato il protagonista anche di un film documentario girato da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano che raccontano proprio il viaggio artistico dell'artista attrraverso le parole sue e dei suoi amici e collaboratori, oltre che da immagini provenienti dal suo archivio personale. Mentre è disponibile il secondo album di cover, Discover II, in cui Zucchero rivisita alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita, come "Amor Che Muovi Il Sole", “Acquarello” e “Una Come Te”, oltre alle collaborazioni con Paul Young, Oma Jali, Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Russel Crowe e Salmo.