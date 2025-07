video suggerito

Biagio Antonacci smentisce di essersi soffocato con una lisca di pesce: "Fake news tossiche per l'anima" Biagio Antonacci non ha rischiato il soffocamento con una lisca di pesce, come specifica lui stesso sui social smentendo una notizia che stava girando.

Biagio Antonacci (via Instagram)

Biagio Antonacci sta bene, non ha rischiato alcun soffocamento e a spiegarlo è lui stesso sui suoi social dove posta una foto in accappatoio giallo e smentisce una notizia che stava girando ma che, probabilmente, risaliva a oltre dieci anni fa. Il cantante, infatti, ha voluto rassicurare i fan su una notizia che ha circolato e che voleva il cantautore in ospedale a causa di un soffocamento dovuto a delle lische di pesce, e di un suo trasporto in ospedale. Biagio Antonacci nega tutto e parla di fake news per quei pochi media che avevano riportato e ripreso la notizia, riportando a galla qualcosa che risaliva al 2012.

Come nasce la storia del soffocamento con la lisca di pesce

"Come vedete sto molto bene – scrive Antonacci -… le fake news? Tossiche per l’anima e fastidiose per tutti in un tempo dove la verità è determinante per tutto e tutti". Insomma, un modo per rassicurare il suo pubblico, postando anche un video che lo riprende in una liuteria a suonare e provare una chitarra, portando il suo pubblico a chiedergli di tornare a suonare live. Nel 2012 effettivamente era circolata una notizia su un trasporto in ospedale a Bari dove il cantautore era finiro a seguito di una cena a base di pesce, come aveva raccontato lui stesso: "mi è rimasta una lisca in gola. Sono dovuto andare in ospedale, dove ho trovato un team fantastico che ha tolto questa spina magica".

Il commento dei fan

Non si sa come questa notizia sia stata riportata a galla nuovamente, e soprattutto come abbia fatto a girare di nuovo. Lo fa notare qualcuno nei commenti al post del cantante: "Ancora gira ‘sta notizia della spina de pesce pe traverso?" si chiede un fan, mentre Tananai interviene solo per definirlo "King", poi c'è chi scherza: "Evvvai Biagio al posto della lisca del pesce..Dovrebbero scrivere che ‘Sei sano come un pesce'".