“Bello l’anello”, Giorgia benedice due promessi sposi al concerto, ma non si accorge di un’altra proposta

Proposta di matrimonio al concerto di Giorgia

Durante il concerto che Giorgia ha tenuto al Teatro Greco di Siracusa, all'interno del Come saprei live tour che la sta portando in giro per l'Italia, la cantante è stata testimone attiva della proposta di matrimonio di una coppia che, come ormai spesso succede, ha deciso di sposarsi proprio durante le note della loro canzone del cuore. Durante Di Sole e d'azzurro, infatti, si era creato uno strano movimento sugli spalti, con un lungo applauso che era un po' fuori contesto rispetto agli standard, al punto tale che la stessa Giorgia alla fine dell'esibizione, si rivolge verso il pubblico e capisce che era successo qualcosa.

Giorgia incontra i promessi sposi

E quel qualcosa era stata proprio una proposta di matrimonio, con il lui che aveva chiesto la mano a lei. Giorgia si è avvicinata agli spalti "Chi ha chiesto a chi? Lui? Caccia l'anello. Dov'è l'anello? Se non c'è me ne vado" ha detto Giorgia prima che la coppia scendesse dai propri posti per avvicinarsi al palco. "Molto bello l'anello" dice la cantante vedendolo e poi chiede "E tu che hai risposto? Beh, evidentemente, se hai l'anello, però potevi anche prenderlo e…" scherza con la donna, prima di guardare il gioiello da vicino e complimentarsi con il promesso sposo: "Mi sei piaciuto, dammi il cinque".

Un'altra proposta di matrimonio non vista

Quello che non ha visto Giorgia, ma che è stato immortalato da un altro spettatore sugli spalti, è che durante la canzone c'è stata un'altra richiesta di matrimonio, avvenuta non molto distante da lì, e anche durante la stessa canzone, però non è diventato argomento di dibattito con la cantante. Nel video postato su TikTok si vede come la ragazza cerchi comunque di segnalarlo a Giorgia che, però, nel caos dell'entusiasmo, non si accorge dell'altra promessa sposa. Ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene e nei commenti al video interviene proprio la donna che commenta: "la sposa non benedetta da Giorgia sono io!😂 ma vi posso garantire che non per questo sia stata meno importante o emozionante". Chissà che Giorgia non se ne accorga e possa fare gli auguri a lei, anche solo via social.