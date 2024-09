video suggerito

Beatrice Venezi denuncia Maria Rosaria Boccia: “Devo tutelare la mia reputazione” La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi ha dichiarato di aver denunciato Maria Rosaria Boccia che l’aveva accusata di avere conflitto di interessi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Francesco Raiola

261 CONDIVISIONI condividi chiudi

Beatrice Venezi e Maria Rosaria Boccia

Beatrice Venezi ha deciso di denunciare Maria Rosaria Boccia, la donna al centro dello scandalo che ha portato alle dimissioni l'ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La direttrice d'orchestra, infatti, era stata tirata in ballo da Boccia qualche giorno fa, durante l'intervista che aveva dato al programma condotto da Luca Telese e Marianna Aprile In Onda su La7 dove, parlando del conflitto di interesse di cui sarebbe stata protagonista, aveva preso Venezi come esempio di altri conflitti di cui, però, non si parlava: "Il conflitto di interesse? Sul sito del MiC ci sono i curriculum dei consiglieri, se li vediamo, tutti hanno dei conflitti di interesse. Un esempio? Beatrice Venezi è consigliera per la musica e ben retribuita, non come me. Lei è direttrice di un teatro, fa concerti privati retribuiti e il 19 si esibirà per il G7 Cultura e il ministero le riconoscerà un cachet".

Una dichiarazione che la direttrice d'orchestra non ha preso di buon grado e alle agenzie ha confermato: "Confermo che ho dato incarico ai miei legali per valutare ogni azione a tutela della mia reputazione professionale in ordine alla diffusione di informazioni strumentali e non corrispondenti al vero". Boccia aveva fatto riferimento all'evento che Venezi terrà proprio a Pompei in occasione del G7, previsto in Campania dal 19 al 21 settembre: la direttrice, infatti, si esibirà in concerto assieme all'Orchestra Scarlatti, occasione che assieme alla visita al parco archeologico e la cena nella Palestra Grande, rappresenta il momento di intrattenimento del vertice dei Sette Grandi.

Per adesso il programma resta confermato, anche se in queste ore il dossier è nelle mani del nuovo Ministro della Cultura Alessandro Giuli e potrebbe anche cambiare, dopo lo scandalo che ha visto protagonisti l'ex Ministro e Boccia. L'Ansa, infatti, riportava che "stando al programma le delegazioni dovrebbero arrivare a Pompei alle ore 18 del 20 e visitare gli scavi, con le foto di rito, assistere al concerto dell'Orchestra Scarlatti di Napoli diretta da Beatrice Venezi e poi cenare nella Palestra Grande. Il giorno dopo la conclusione del summit, a Napoli, sempre a Palazzo Reale". Il pericolo, infatti, è che alcune informazioni riservate sui movimenti dei Ministri del G7 possano essere circolati al di fuori della catena di sicurezza del Ministero.

Beatrice Venezi è una delle direttrici d'orchestra più famose d'Italia, dichiaratamente di destra, nei mesi scorsi è stata anche protagonista di alcune contestazioni, dovute proprio alla sua vicinanza alla Destra italiana. Nel 2022 la donna è stata dichiarata consigliera per la musica proprio dall'ex Ministro, non senza polemiche, anche per la vicinanza della direttrice a FdI, che la premiò, nel 2021, col Premio Atreju. Lo scorso Capodanno Venezi fu vittima di una contestazione da parte del pubblico che urlò di non volere fascisti, mentre qualche settimana dopo fu contestata da alcuni orchestrali dell'Orchestra Sinfonica siciliana. La risposta fu che "la critica in sé può essere legittima" ma che i toni, secondo lei, erano sbagliati contenendo "misoginia, ma anche ragioni politiche".