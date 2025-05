video suggerito

Auguri per la Festa della Mamma 2025, le frasi più belle da dedicare l'11 maggio Domenica 11 maggio 2025 si celebra la Festa della Mamma. Per l'occasione, abbiamo selezionato le frasi più belle ed emozionanti per gli auguri da dedicare a tutte le mamme, anche quelle che non ci sono più.

A cura di Vincenzo Nasto

Festa della Mamma 2025

Domenica 11 maggio 2025 si celebra la Festa della Mamma, una festività che cade nella seconda domenica del mese di maggio. Si celebra la figura fondamentale nella vita di ogni essere umano e per questo motivo, abbiamo deciso di scegliere per voi le miglior frasi, ma anche messaggi brevi, da inviare alle proprie mamme. Tra queste sarà possibile trovare anche pensieri della Principessa Diana e Alda Merini, ma anche frasi per tutte le mamme che non ci sono più.

Buona Festa della Mamma 2025, le frasi celebri per gli auguri l'11 maggio

Le braccia di una mamma sono più comode di quelle di qualunque altro. (Principessa Diana)

Madre diffusa come l’ape e il miele/madre sostanza, tienimi nascosta dentro il tuo manto sì che io non veda sotterfugi ed inganni, in te io pura ridivento, siccome una bambina. (Alda Merini)

Le madri sono le uniche che ti diranno tutta la verità, senza fronzoli (Margaret Dilloway)

Mi chiese se il mio sorriso fosse grande quanto il suo. Forse è altrettanto grande. ma non così bello. (Louisa May Alcott)

Quando guardi tua madre, stai guardando l'amore più puro che tu abbia mai conosciuto. (Mitch Albom)

Mi piace quando mia madre mi fa ridere. E mi piace di più quando io la faccio ridere (Adriana Trigiani)

Le frasi di auguri più originali e divertenti per la Festa della Mamma 2025

Ho tanti motivi per amarti: sei affettuosa, buona, divertente, paziente… Ma se c'è qualcosa per cui ti amo davvero, è per quella frittata di patate.

Mamma, ricordi tutti quei momenti che abbiamo condiviso insieme? Se la risposta è sì, mi sentirò tranquilla… la tua memoria è ancora intatta!

In questo giorno molto speciale, voglio congratularmi con la persona più bella che conosco… mamma, puoi darmi il suo numero?

Quando una donna si rende conto che sua madre aveva ragione, è perché ha una figlia che pensa di avere torto

A casa non abbiamo bisogno del poligrafo. Abbiamo te che rilevi immediatamente quando stiamo mentendo!

Frasi e citazioni emozionanti per la mamma che non c'è più

Non rattristiamoci di averla persa, ma ringraziamo di averla avuta. (Sant’Agostino)

"Piena di te è la curva del silenzio." (Pablo Neruda)

Dopo la morte dei nostri genitori moriamo per la prima volta e nasciamo per la seconda. (Andrzej Coryell)

Poi mi prese una mano e con gli occhi mi disse quanto mi amava, finché il suo sguardo non divenne nebbia e la vita uscì da lei. (Isabel Allende)

Non so che darei per averti qui tra le mie braccia… Fuori il sole abbaglia; si sente il rumore del mare; in un vaso i gigli mandano un profumo acutissimo spirando; le cortine dei balconi ondeggiano come vele in un naviglio. Io ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo. (Gabriele D’Annunzio)