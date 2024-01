Auguri di buona Epifania 2024, le frasi più belle e divertenti da inviare alla Befana Siamo alle porte del 6 gennaio 2024, giorno in cui si celebra l’Epifania con il tanto atteso arrivo della befana. Abbiamo selezionato per voi le migliori frasi di auguri, citazioni famose, divertenti o religiose da inviare ad amici e parenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Mancano poche ore all'arrivo dell'Epifania, il 6 gennaio 2024, giorno in cui si celebrerà anche quest'anno l'arrivo della Befana. Per questo motivo, abbiamo selezionato per voi le migliori frasi di auguri, tra citazioni famose, divertenti o religiose, che potrete inviare ad amici e parenti il 6 gennaio: da Gianni Rodari a Giovanni Pascoli, passando per Gilbert Keith Chesterton. Proprio la Befana è una figura legata al folclore natalizio italiano, con il termine che deriva proprio dal vocabolo greco Epifania: nella tradizione la Befana visita tutti i bambini d'Italia alla vigilia della festa dell'Epifania per riempire le loro calze di dolciumi, caramelle, frutta secca e giocattoli se si sono comportati bene. In maniera opposta, le calze vengono riempite di carbone o aglio per chi invece si è comportato male.

Le frasi più belle per gli auguri della Befana il 6 gennaio 2024

Cara Befana, rendi un trenino che fermi a casa d’ogni bambino, che fermi alle case dei poveretti con tanti doni e tanti confetti. (Gianni Rodari)

La befana è così simile a una strega. Ma della strega non ha la bellezza né la sfera di cristallo né la bacchetta magica né gli incantesimi prodigiosi e ammalianti. Ha solo una vecchia scopa, capelli grigi e spettinati e il suo unico prodigio è volare nel cielo e mettere il carbone o i regali nelle calze dei bambini. Sembra più una fata che una strega, una persona buona che compare una volta all’anno, fa del bene (ma senza l’ostentazione di Babbo Natale) e poi scompare nella sua solitudine, senza curarsi di tutte le battute che fanno sulla sua bruttezza. (Fabrizio Caramagna)

I bambini sono grati alla Befana che mette nelle loro calze doni di giocattoli e dolci. Posso io non essere grato a Dio che mi ha messo nelle calze il dono di due meravigliose gambe? (Gilbert Keith Chesterton)

Viene viene la Befana, vien dai monti a notte fonda. Come è stanca! La circonda neve, gelo e tramontana. Viene viene la Befana. (Giovanni Pascoli)

La befana vien pianino cala giù per il camino, porta ai bimbi che son buoni tante chicche, tanti doni. Ma se buoni non sarete, nella calza troverete, come chicchi, come doni, aglio, cenere e carboni. (Maria Maltoni)

Auguri per la Befana 2024, frasi divertenti da inviare il 6 gennaio

La Befana viene a pranzo, con pasta e polpette di manzo, intanto ingrassi come una damigiana, viva viva la Befana!

La Befana sarebbe molto più utile se, anziché riempirci le calze, ci riportasse tutte quelle che scompaiono dopo aver fatto la lavatrice.

Sono stato così cattivo che la Befana si è portata via la mia calza per sostituirla con un gambaletto color carne usato.

La Calza della Befana stamattina l’ho trovata appesa ad una maniglia,.. ora è totalmente nelle mie maniglie.

Il problema non è Natale, non è Capodanno e non è neanche la Befana. Il problema è rientrare nei jeans il 7 gennaio!

Buona Epifania 2024, frasi sacre e religiose per l'arrivo dei Re Magi

Bisogna andare oltre, oltre il buio, oltre il fascino delle Sirene, oltre la mondanità, oltre tante modernità che oggi ci sono, andare verso Betlemme, là dove, nella semplicità di una casa di periferia, tra una mamma e un papà pieni d’amore e di fede, risplende il Sole sorto dall’alto, il Re dell’universo. Sull’esempio dei Magi, con le nostre piccole luci, cerchiamo la Luce e custodiamo la fede. (Papa Francesco)

I Magi rappresentano gli uomini di ogni parte della terra che vengono accolti nella casa di Dio. Davanti a Gesù non esiste più divisione alcuna di razza, di lingua e di cultura: in quel Bambino, tutta l’umanità trova la sua unità. (Papa Francesco)

L’esperienza dei Magi ci esorta a non accontentarci della mediocrità, a non vivacchiare, ma a cercare il senso delle cose, a scrutare con passione il grande mistero della vita. E ci insegna a non scandalizzarci della piccolezza e della povertà, ma a riconoscere la maestà nell’umiltà, e saperci inginocchiare di fronte a essa. (Papa Francesco)

Nella festa dell’Epifania il nostro sguardo si allarga all’orizzonte del mondo intero per celebrare la manifestazione del Signore a tutti i popoli, cioè la manifestazione dell’amore e della salvezza universale di Dio. (Papa Francesco)

L’Epifania di Cristo è nello stesso tempo epifania della Chiesa, cioè manifestazione della sua vocazione e missione universale. (Papa Benedetto XVI)