Auguri di buona Vigilia di Natale 2023, le frasi più belle da inviare il 24 dicembre Il 24 dicembre 2023 è alle porte e abbiamo deciso di festeggiare la Vigilia di Natale selezionando le migliori frasi di auguri, celebri o religiose, da inviare ad amici e parenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vigilia di Natale 2023

Mancano ormai poche ore all'arrivo del 24 dicembre, quando si celebrerà la Vigilia di Natale 2023, e per l'occasione abbiamo deciso di selezionare per voi le migliori frasi di auguri, celebri o religiose, da inviare ad amici e parenti. La Vigilia di Natale rappresenta un momento molto importante nella tradizione cristiano, il momento dell'anno in cui si attende, anche con una veglia notturna, la nascita di Gesù Cristo. Ma la Vigilia di Natale è anche l'ultimo giorno del calendario dell'Avvento, il conto alla rovescia per la nascita del Signore, che parte il 1° dicembre. Con l'arrivo della Vigilia di Natale, andiamo incontro alle festività natalizie, che si prolungheranno fino a venerdì 5 gennaio 2024. Qui sotto potrai trovare alcune delle frasi più belle da dedicare per la Vigilia di Natale, dalle citazioni di Charles Dickens alla scrittrice statunitense Laura Ingalls Wilder.

Le migliori frasi di auguri per la Vigilia di Natale 2023

È sempre la Vigilia di Natale, in una storia di fantasmi. (Charles Dickens)

I nostri cuori si inteneriscono con i ricordi d’infanzia e l’amore per i parenti, e stiamo meglio durante tutto l’anno per essere, nello spirito, tornati bambini a Natale. (Laura Ingalls Wilder)

La Vigilia di Natale è la mia preferita. Penso che l’attesa sia più divertente di qualsiasi altra cosa. Ho perso un po’ questa sensazione. L’idea che qualcosa può essere speciale perché decidiamo che dovrebbe esserlo. Lo rendiamo speciale. Non solo per noi stessi, ma anche per gli altri. (Kiersten White)

È la Vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere. (Jostein Gaarder)

C’era il sacro silenzio nel crepuscolo grigio che arriva solo alla Vigilia di Natale. C’erano i grandi fiocchi di neve che cadevano come non cadono mai se non la Vigilia di Natale. (John Fox Jr.)

Buona Vigilia di Natale 2023, frasi divertenti per gli auguri del 24 dicembre

Spedisci i tuoi pacchi in anticipo in modo che l’ufficio postale possa perderli in tempo per la Vigilia di Natale. (Johnny Carson)

Nessuna madre che si rispetti esaurirebbe le intimidazioni alla Vigilia di Natale. (Erma Bombeck)

Tieni i tuoi amici vicini, i tuoi nemici più vicini e le ricevute di tutti i regali che hai acquistato. (Bridger Winegar)

Babbo Natale ha l’idea giusta. Visita le persone solo una volta all’anno. (Victor Borge)

A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa. (Charles M. Schulz)

Frasi sacre e religiose per augurare buona Vigilia di Natale 2023

Quando arriva la Vigilia di Natale, vai alla finestra e guardando il cielo chiedi a Gesù Bambino che più persone abbiano la fortuna di trascorrere questo giorno con le loro famiglie. Buon Natale.

Il bagliore dell’amore e della felicità che risplende durante la Vigilia di Natale proviene dalla presenza di Dio.

Possano i bei tempi del presente diventare momenti d’oro di domani. Possa Dio rendere la tua vita colorata, magnifica e gioiosa. Divertiti e ti auguro una felice Vigilia di Natale.

In questa notte è nato il nostro Salvatore. Possa tu sentire l’amore di Dio intorno a te questa Vigilia di Natale.

Vi auguro una Vigilia di Natale benedetta, mentre celebriamo l’amore di Dio e il grande dono che ci ha fatto il primo Natale.