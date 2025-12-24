video suggerito
Auguri di Buon Natale 2025, le migliori frasi da inviare il 25 dicembre
Giovedì 25 dicembre 2025, si celebra il Santo Natale. Qui le frasi più belle, originali e divertenti da utilizzare per gli auguri di buon Natale.
A cura di Vincenzo Nasto
Giovedì 25 dicembre 2025, si celebra il Santo Natale. La prima testimonianza ufficiale risale al 25 dicembre 336 d.C a Roma, contenuta in un documento chiamato Cronografo del 354. Abbiamo selezionato per voi le migliori frasi originali sulla celebrazione del Natale, di natura religiosa ma anche per comunicare il proprio affetto alle persone a noi vicine. Qui le frasi per Natale 2025.
Natale 2025, le migliori frasi d'auguri da inviare il 25 dicembre ad amici e parenti
- Il Natale non è una stagione. È un sentimento (Edna Ferber)
- Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno (Charles Dickens)
- Il Natale è quel giorno che tiene uniti tutti i tempi (Alexander Smith)
- Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno (Gianni Rodari)
- Il Natale non è tanto aprire i regali quanto aprire i nostri cuori (Janice Maeditere)
- Ogni volta che sorridiamo a un fratello e gli tendiamo la mano, è Natale (Madre Teresa di Calcutta)
- Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli (Taylor Caldwell)
- I nostri cuori si inteneriscono con i ricordi dell’infanzia e l’amore dei cari, e siamo migliori per tutto l’anno per essere diventati di nuovo bambini nello spirito durante il periodo natalizio (Laura Ingalls Wilder)
Citazioni e frasi celebri per augurare Buon Natale 2025: gli auguri originali
- A Natale non si fanno cattivi pensieri ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia (Alda Merini)
- Il Natale è per sempre, non per un giorno soltanto. L’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffale (Norman Wesley Brooks)
- Fino a quando non renderemo il Natale un’occasione per condividere i nostri buoni sentimenti, tutta la neve dell’Alaska non basterà a imbiancarlo (Bing Crosby)
- Natale è la festa dell’anima che si veste di luce e di speranza (Luigi Pirandello)
- Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono (Charles Dickens)
- Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno (Stephen Littleword)
- Il Natale, bambini, non è una data. È uno stato d’animo (Mary Ellen Chase)
- Forse il Natale, pensò il Grinch, non viene da un negozio. Forse il Natale… ha un significato un po' più grande (Dr. Seuss)
- Il mio regalo di Natale per te è farti ridere fino a quando non ti fa male la pancia (Charles M. Schulz)
Le frasi più divertenti da inviare per gli auguri di Natale 2025
- Babbo Natale ce l'ha con me. Da piccolo invece dei regali mi lasciava un biglietto con su scritto: Non esisto. (Daniele Luttazzi)
- Tre frasi che riassumono il Natale sono: pace sulla terra, buona volontà per gli uomini e batterie non incluse.
- Capisci che stai invecchiando quando per le feste di Natale aspetti la tredicesima e non Babbo Natale.
- Il Natale è un baby shower solo un po' più esagerato. (Andy Borowitz)
- Spedisci i tuoi pacchi in anticipo in modo che l'ufficio postale possa perderli in tempo per Natale. (Johnny Carson)
- Una volta fui così cattivo che scrissi la letterina a Babbo Natale coi ritagli di giornale per non farmi riconoscere.
- Avviso a tutta la popolazione: la simulazione di pace e amore è finita, potete riprendere a comportarvi come al solito.
- Se quest'anno nessuno ha intenzione di mandarmi dei regali, non preoccupatevi. Ditemi solo dove abitate e verrò a prenderli da solo. (Henny Youngman)
