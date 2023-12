Auguri di Buon Natale 2023, le frasi più belle e originali da inviare il 25 dicembre Abbiamo deciso di selezionare frasi simpatiche, originali e divertenti, oppure citazioni famose, messaggi emozionanti o d’autore per fare gli auguri di Natale 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Natale 2023 è ormai alle porte e per celebrarlo, abbiamo deciso di selezionare frasi, citazioni o messaggi per gli auguri ad amici, familiari e parenti. Tra queste potrete trovare frasi simpatiche, originali e divertenti, oppure citazioni famose, messaggi emozionanti o d'autore: il segreto sarà condividere la gioia e la magia delle feste con i cari. Abbiamo scelto le frasi migliori d'auguri da inviare a Natale 2023, anche più formali o religiose per celebrare la nascita di Gesù.

Buon Natale 2023, frasi originali e divertenti per gli auguri il 25 dicembre

Caro Babbo Natale ti scrivo sulla carta vetrata perché so cosa hai fatto l’anno scorso con la mia letterina.

A Natale si riscoprono i valori più alti: colesterolo, trigliceridi e glicemia.

Caro Babbo Natale, siccome quest’anno sono stato buono posso ricevere come regalo un giubbotto di renna?

A Natale siamo tutti più buoni. Se uno ti ruba il posto auto, non rigargli la fiancata… scrivigli Buone Feste!

Il Natale serve a ricordare a quelli che sono soli che sono soli, a quelli che non hanno soldi che non hanno soldi e a quelli che hanno una famiglia del cazzo che hanno una famiglia del cazzo. (Dal Film "Fight Club")

Chi, come me, non vede l’ora che arrivi il 7 gennaio?

Non si diventa obesi tra Natale e Capodanno, ma piuttosto tra Capodanno e Natale.

Citazioni famose e frasi celebri per augurare buon Natale

Il più autentico significato del Natale è che tutti noi non siamo mai soli (Taylor Caldwell)

Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità nel nostro cuore (Washington Irving)

Il Natale, bambino mio, è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale. (Dale Evans)

Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno, l’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffale. Il bene che fai per gli altri è bene che fai a te stesso. (Norman Brooks)

Una buona coscienza è un Natale perpetuo. (Benjamin Franklin)

Non vorrei sembrare un guastafeste né, tantomeno, contraddittorio con me stesso, ma sono arrivato alla conclusione che il Natale è proprio una festa di compleanno a cui il festeggiato è rarissimamente invitato da un sacco di gente che osa ancora dire di essere cristiana. (Jean Paul Malfatti)

Se ci diamo la mano, i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno. (Gianni Rodari)

Auguri di Natale 2023, frasi religiose e sacre di buone feste

Vi auguro buon Natale a tutti e vi auguro il meglio, vi auguro di studiare, lavorare, sognare, giocare, avere un maestro! Vi auguro tutto. (Papa Francesco)

Possa questo Santo Natale portarti gioia, pace e serenità. Tanti auguri!

Gesù bambino viva e cresca nella vostra mente e nel vostro cuore come crebbe e visse nella piccola casa di Nazaret. (Padre Pio)

È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te. (Madre Teresa di Calcutta)

Il Nostro sguardo, che si è disteso sopra il panorama dei Popoli, non può non fermarsi ancora sopra un altro supremo bisogno dell’umanità: la pace. Ce ne suggerisce il ricordo la stessa festività del Natale, che, come tutti sappiamo, a noi si presenta come un messaggio di pace, calato dal cielo sulla terra per tutti gli uomini di buona volontà.

Nel silenzio stellato, una luce permea la nostra grotta interiore, illuminandola e trasformandola. Auguri per un Natale che ci trasformi, illuminandoci.

Che la luce della speranza, accesa da Gesù nel giorno della Sua Santa Nascita, non smetta mai di riscaldare il tuo cuore. Buon Natale!