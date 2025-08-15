Auguri di buon Ferragosto 2025: le frasi e le citazioni più belle

Abbiamo deciso di selezionare le frasi più simpatiche, originali e divertenti per celebrare la giornata di Ferragosto 2025, tra cui anche citazioni d’autore e passaggi di alcune canzoni. Le puoi trovare qui.

Ferragosto 2025

Ferragosto è uno dei giorni più importatni della stagione estiva e tra le festività più amate dell'anno. Da una parte rappresenta il giorno in cui veniva celebrata nell'antica Roma la giornata della "Feriae Augusti" voluta dall’imperatore Augusto per far riposare i lavoratori dei campi. Più recentemente invece, è il giorno in cui secondo la religione cattolica si celebra l'Assunzione della Madonna. Rappresenta uno dei giorni più desiderati delle persone, non solo quelle in vacanza, ma anche per quelli che si accingono a raggiungere il mare o luoghi di montagna, in compagnia di famiglia e amici. Abbiamo deciso di selezionare per voi le frasi originali e divertenti per gli auguri del 15 agosto, ma anche citazioni d'autore o passaggi di alcuni brani musicali.

Ferragosto 2025

Buon Ferragosto 2025, frasi originali e divertenti per gli auguri il 15 agosto

L’estate si spara le ultime cartucce con ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge.

(Marcello Vitale)

(Marcello Vitale) La mia sensazione più profonda è che il ferragosto sia la festa del Nulla: e a questa convinzione io mi adeguo.

(Giorgio Manganelli)

(Giorgio Manganelli) Ferragosto in città

Nubi senza pioggia

uno stento dal cielo

ride la barista che ha riaperto

su questo mondo fermo

Tutti fuori i pochissimi cristiani

e la città è degli altri

raggruppati nei parchi

– ucraini, islamici, africani

Fra loro scivola mio padre

con aria tempestosa, poi

si accontenta di un gelato

crema, nocciola e cioccolato.

(Alberto Bertoni)

Nubi senza pioggia uno stento dal cielo ride la barista che ha riaperto su questo mondo fermo Tutti fuori i pochissimi cristiani e la città è degli altri raggruppati nei parchi – ucraini, islamici, africani Fra loro scivola mio padre con aria tempestosa, poi si accontenta di un gelato crema, nocciola e cioccolato. (Alberto Bertoni) Tutto mi andava male quell’estate e, come venne Ferragosto, mi trovai a Roma senza amici, senza donne, senza parenti, solo. (Alberto Moravia)

Ma i cittadini italiani non sono da meno. Li ho visti, li ho visti in folla a Ferragosto. Erano l’immagine della frenesia più insolente. Ponevano un tale impegno nel divertirsi a tutti i costi, che parevano in uno stato di «raptus»: era difficile non considerarli colpevolmente incoscienti. (Pier Paolo Pasolini)

Il Ferragosto nelle canzoni italiane