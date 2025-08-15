Auguri di buon Ferragosto 2025: le frasi e le citazioni più belle
Ferragosto è uno dei giorni più importatni della stagione estiva e tra le festività più amate dell'anno. Da una parte rappresenta il giorno in cui veniva celebrata nell'antica Roma la giornata della "Feriae Augusti" voluta dall’imperatore Augusto per far riposare i lavoratori dei campi. Più recentemente invece, è il giorno in cui secondo la religione cattolica si celebra l'Assunzione della Madonna. Rappresenta uno dei giorni più desiderati delle persone, non solo quelle in vacanza, ma anche per quelli che si accingono a raggiungere il mare o luoghi di montagna, in compagnia di famiglia e amici. Abbiamo deciso di selezionare per voi le frasi originali e divertenti per gli auguri del 15 agosto, ma anche citazioni d'autore o passaggi di alcuni brani musicali.
Buon Ferragosto 2025, frasi originali e divertenti per gli auguri il 15 agosto
- L’estate si spara le ultime cartucce con ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge.
(Marcello Vitale)
- La mia sensazione più profonda è che il ferragosto sia la festa del Nulla: e a questa convinzione io mi adeguo.
(Giorgio Manganelli)
- Ferragosto in città
Nubi senza pioggia
uno stento dal cielo
ride la barista che ha riaperto
su questo mondo fermo
Tutti fuori i pochissimi cristiani
e la città è degli altri
raggruppati nei parchi
– ucraini, islamici, africani
Fra loro scivola mio padre
con aria tempestosa, poi
si accontenta di un gelato
crema, nocciola e cioccolato.
(Alberto Bertoni)
- Tutto mi andava male quell’estate e, come venne Ferragosto, mi trovai a Roma senza amici, senza donne, senza parenti, solo. (Alberto Moravia)
- Ma i cittadini italiani non sono da meno. Li ho visti, li ho visti in folla a Ferragosto. Erano l’immagine della frenesia più insolente. Ponevano un tale impegno nel divertirsi a tutti i costi, che parevano in uno stato di «raptus»: era difficile non considerarli colpevolmente incoscienti. (Pier Paolo Pasolini)
Il Ferragosto nelle canzoni italiane
- Al mare Io non voglio più andare Non sopporto gli scogli, quelli a punta (vai, vai) Le creme, Camogli, uuh! (Vai, vai, vai, vai) Detesto i faraglioni Ferragosto e i gavettoni Gli animatori allegroni La pizza quattro stagioni.(Skiantos)
- Ci son giorni che non passa il tempo ma a ferragosto bisogna andare al mare, a ferragosto, a ferragosto bisogna andare al mare (Righeira)
- Ho della sabbia nelle tasche / Ho delle spighe sulle calze / E uno straniero che si fida della mia compagnia (Sergio Cammariere)
- Quando cade quest’anno Ferragosto / E se ti bacio io ti bacio ad ogni costo. (Filospada)
- Ma dimmi tu chi sei? La strada del ritorno Nient'altro intorno, chi sei? Le arance e il vino rosso di Ferragosto In fondo è da una vita che vorrei parlarti Dirti quello che non ti hanno ancora detto gli altri Ballare senza voltarmi Girando mezzo mondo Perdermi per ritrovarti. (Emma)
- Ferragosto… Una vita demmerda a va sapere perché, il mio cuore resta nero e amaro come il caffè. (Primo Brown)