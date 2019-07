in foto: Immagine tratta dalla copertina di "IGIST" di Luke Larson: il primo romanzo di formazione in realtà aumentata.

Una ragazza con il sogno di studiare presso una delle più prestigiose accademie di Scienze e Tecnologie dell’universo si trova a fare i conti con un’epidemia che rischia di cancellare l’intero genere umano: è questa la storia raccontata da Luke S. Larson nel suo nuovo romanzo “IGIST”, pubblicato lo scorso giugno e presentato in anteprima italiana all'evento di apertura del Capalbio Libri 2019. Potrebbe sembrare un semplice libro di fantascienza, ma in realtà l’opera dello scrittore americano è molto di più: si tratta infatti di uno dei primi romanzi da leggere attraverso la realtà aumentata.

“IGIST”: un romanzo in realtà aumentata

in foto: Lo scrittore americano Luke S. Larson all’anteprima italiana del libro "IGIST".

Con “IGIST” la letteratura fa un balzo nel futuro, e non solo per la trama fantascientifica e gli scenari spaziali che vengono descritti. L’opera, infatti, è pensata per essere letta non solo attraverso la pagina bianca, ma anche grazie alle tecnologie della realtà aumentata: scaricando una App gratuita si può intervenire sulla trama e interagire con la storia e con gli altri lettori. Scansionando le illustrazioni i personaggi e le ambientazioni prenderanno vita, e scattando un selfie si potrà anche creare un ologramma personalizzato: il tutto, per entrare a 360 gradi nella suggestiva storia raccontata da Luke Larson.

L’autore americano ha realizzato, anche attraverso una grafica accattivante, una storia nuova e appassionante soprattutto per i più giovani: è proprio pensando ai ragazzi che Larson ha deciso di intraprendere l’avventura di “IGIST”, dando forma all'esigenza

di trasmettere un messaggio di positività e speranza alle mie figlie e a tutti i giovani che fossi riuscito a raggiungere. IGIST è una storia di fantascienza che diverte e intrattiene, ma è soprattutto un’esortazione all’intraprendenza: se vuoi, puoi cambiare il tuo futuro e quello dell’umanità.

La trama di “IGIST”, un romanzo di formazione

Il titolo del libro è l’acronimo di Intergalactic Institute of Science and Technology: è qui che la protagonista, Emi, sogna di entrare fin da quando era bambina. Attraverso il trailer appena rilasciato scopriamo che l’accademia di scienza e tecnologia si trova su una stazione spaziale, ma l’eroina di Larson non ha paura delle sfide: nemmeno quando si troverà a fronteggiare la minaccia di un’epidemia che rischia di cancellare per sempre il genere umano. Il romanzo dell’autore americano si inserisce nel filone fantascientifico attraverso i temi del romanzo di formazione, con l’obiettivo di appassionare soprattutto i più giovani alla lettura.

Luke Larson al Capalbio Libri 2019: il programma

in foto: Lo scrittore americano Luke S. Larson.

Sarà proprio quest’opera innovativa di Luke S. Larson ad aprire il ricco programma di Capalbio Libri 2019: la rassegna letteraria, giunta alla XIII edizione, andrà avanti fino al 4 agosto con dibattiti, letture e concerti nel suggestivo borgo toscano. Temi centrali di quest’anno saranno l'ecosostenibilità e il made in Italy oltre che, ovviamente, le letture tecnologiche.

Per questo l’Associazione Il Piacere di Leggere ha previsto nove giorni dedicati non solo alla fantascienza di Larson, ma anche agli altri protagonisti del panorama editoriale italiano: fra gli altri, parteciperanno Andrea Zandomeneghi con “Il giorno della nutria” (Tunuè), la finalista del Premio Strega Benedetta Cibrario con “Il rumore del mondo” (Mondadori) e Andrea Kerbaker con “Celebrity” (La Nave di Teseo). A chiudere il festival, la prima nazionale dello spettacolo teatrale “Stasera Leggo” di Andrea Zagami, scritto e interpretato da Marta Mondelli e Giulia Nervi.