Anna ferma il concerto per una rissa tra due uomini: "L'importante è che non rompano il ca***o a voi ragazze" In una delle ultime date del suo tour Vera Baddie, Anna Pepe si è trovata costretta a interrompere il concerto a causa di una rissa scoppiata tra due uomini nel pubblico. Temendo per l'incolumità delle ragazze presenti, l'artista ha scelto di intervenire personalmente.

A cura di Sara Leombruno

Nonostante non figuri tra i partecipanti di Sanremo 2025, Anna è attualmente una delle cantanti più affermate nel panorama musicale italiano. Dopo il successo di brani come TT LE GIRLZ con Niky Savage o 30º, l'artista non si ferma e al momento è alle prese con il suo tour Vera Baddie in giro per l'Italia. In una delle ultime date, però, ha dovuto interrompere il suo concerto a causa di una violenta rissa scoppiata tra due ragazzi presenti nel pubblico, che l'ha costretta a fermare l'esibizione e a intervenire personalmente. Ecco cosa è successo.

La rissa tra fan al concerto di Anna

A costringere la cantante a fermare il concerto sono stati due ragazzi presenti nelle prime file, che hanno prima iniziato a discutere per poi finire alle mani. Notando la scena, Anna ha deciso di intervenire personalmente per cercare di far calmare le acque, temendo per l'incolumità degli altri spettatori lì presenti. "Raga, ma che ca**o di voglia avete di picchiarvi sotto la neve al concerto della Baddie? Che qua siamo tutti felici e presi bene. Tutto a posto voi ragazze? L’importante che non rompono il c***o a voi ragazze, che veramente….", ha detto.

L'intervento è stato parecchio apprezzato dal resto del pubblico, che ha supportato la cantante con un lungo applauso. Di recente, Pepe ha vissuto diversi inconvenienti durante i suoi live: qualche settimana fa, ad esempio, una bambina è scomparsa per qualche istante ed è stata ritrovata in un secondo momento, destando preoccupazione anche all’artista stessa. Senza contare quando fece salire un fan per cantare insieme, ma quest’ultimo ammise di stare per dare di stomaco.

Risse ai concerti: non solo Anna Pepe

In realtà, che gli artisti siano costretti a fermare le loro esibizioni per sedare risse è un fatto orma ricorrente. Qualche settimana fa , infatti, anche Laura Pausini smise di cantare il suo brano "Tra te e il mare" a Torino per invitare due ragazze che se le stavano dando di santa ragione a fermarsi: "Andate al concerto di altri cantanti. Ma è possibile che tutte le sere c'è qualcuno che si picchia? Ma dove stiamo?". "Vieni qua dai spostati", chiese poi a una delle ragazze. "Non mi interessa sapere chi ha torto e chi ha ragione, non mi interessa neanche sapere perché. Non si può litigare mai, non si può litigare davanti alla gente e davanti ai bambini. Smettetela oppure andate a vedere altri cantanti perché a me dà molto fastidio la violenza".