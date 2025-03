video suggerito

Interviene per difendere il figlio di 17 anni e viene massacrato di botte: 45enne muore nel Palermitano È intervenuto per difendere il figlio da un pestaggio ma è stato a sua volta massacrato di botte ed è morto per le gravi lesioni riportate. La vittima è un uomo di 45 anni, deceduto all’ospedale Civico di Partinico (Palermo) dopo essere stato picchiato da due uomini che inizialmente si sono dati alla fuga per poi consegnarsi ai Carabinieri. La polizia indaga sull’accaduto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

2.232 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

È intervenuto per difendere il figlio 17enne da un pestaggio ma è stato a sua volta massacrato di botte ed è morto per le gravi lesioni riportate. Un uomo di 45 anni è deceduto all'ospedale Civico di Partinico, in provincia di Palermo, dopo essere stato picchiato da due giovani.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe sceso in strada per difendere il figlio di 17 anni aggredito da due uomini in largo Avellone. Il ragazzo sarebbe stato colpito con calci e pugni per averli sgridati in quanto sarebbero passati ad alta velocità con l'auto per la strada.

I due sarebbero scesi dal veicolo e avrebbero iniziato a picchiare il ragazzo davanti agli occhi della madre. La donna avrebbe quindi immediatamente chiamato in soccorso il marito ma anche lui sarebbe stato massacrato di botte dagli assalitori del figlio.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 che hanno portato il 45enne in ospedale. Ma qui, nonostante gli sforzi dei medici, l'uomo è morto a causa delle lesioni riportate.

Gli autori del pestaggio, che in un primo momento si sarebbero dati alla fuga, si sono successivamente consegnati ai Carabinieri. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla loro identità. Le indagini sono attualmente in corso e la polizia si sta occupando di condurre tutti gli accertamenti del caso.

A quanto si apprende, la vittima era un negoziante ed era titolare di un'attività che si trova nelle vicinanze del luogo dove si è verificata la rissa.

Subito dopo il pestaggio, all'ospedale Civico è stato portato dal personale sanitario del 118 anche il ragazzo di 17 anni che ha riportato diverse ferite alla testa.

Gli agenti di polizia adesso stanno ascoltando gli amici e i parenti della vittima per cercare di ricostruire con esattezza quanto è accaduto.