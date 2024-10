video suggerito

Angelina Mango cancella il tour: come chiedere il rimborso dei biglietti dei concerti annullati Nelle scorse ore, Angelina Mango ha deciso di annullare il suo tour invernale italiano ed europeo, a causa del protrarsi di una rinofaringite acuta, rimandando i concerti. È possibile chiedere il rimborso dei biglietti, ecco come.

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango, via Comunicato Stampa

Dopo il primo annuncio, successivo al suo concerto alla Casa Della Musica a Napoli lo scorso 15 ottobre, Angelina Mango ha annunciato l'annullamento del suo tour autunnale, che avrebbe toccato l'Italia e poi l'Europa, con un giro tra Germania e Spagna. A tradire la cantante il suo stato di salute, una rinofaringite acuta che l'ha fermata: "Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live".

Il tour annullato, per ora, ha spinto molti artisti, colleghi di Angelina Mango, a commentare il post su Instagram della cantante con messaggi di conforto, tra cui Madame, che ha scritto il brano vincitore del Festival di Sanremo 2024 La Noia: "Rimettiti presto fiorellino". Non solo artisti, ma anche tanti fan hanno deciso di stare accanto alla cantante, con oltre 81mila like al post. Nel frattempo, come recita la nota stampa, è possibile chiedere il rimborso dei biglietti, mentre non è stato ancora reso noto il diritto dei possessori ad accedere all'evento, nel caso in cui esso verrà programmato nei prossimi mesi.

Live Nation

Live Nation infatti recita: "Per le date previste in Italia, le richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 20 dicembre 2024 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet. Per le date in Europa, verranno inviate comunicazioni più dettagliate via email agli acquirenti dal sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketmaster o altre piattaforme)".

Su Ticketone viene specificato anche che, per il titolo digitale, la richiesta di rimborso dovrà essere effettuata entro il 20 dicembre 2024 su https://www.rimborsi-ticketone.it/, mentre per chi non ha il titolo digitale, dovrà procedere con la richiesta di rimborso almeno 9 giorni prima del termine.